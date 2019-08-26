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رئيس بلدية مسقط يقف على احتياجات قريات من المشاريع التجميلية والترفيهية والخدمية

الإثنين 26 أغسطس 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

رئيس بلدية مسقط يقف على احتياجات قريات من المشاريع التجميلية والترفيهية والخدمية

 

 

قريات - العمانية

قامَ مَعَالي المهندس مُحسن بن مُحمد الشيخ رئيس المجلس البلدي لمحافظة مسقط، أمس، بزيارة ميدانية إلى ولاية قريات؛ للوقوف على احتياجات الولاية من المشاريع التجميلية والترفيهية والخدمية، والتي تأتي استجابة لطلبات المواطنين عبر ممثليهم في المجلس البلدي ولجان شؤون البلدية بالولاية.

وبدأتْ الزيارة بالوقوف على تأهيل بعض الأنفاق، وإزالة الصخور منها، لتسهيل دخول وخروج السيارات؛ مثل: نفق تعن، والسليل، وحفيظ، والهبوبية، والسواقم، والوقوف على جسر قريات لدراسة إضافة عبّارات صندوقية في الجزء المتضرر من الأنواء المناخية الاستثنائية التي تعرضت لها السلطنة في السنوات السابقة. وتمَّ المرور على المواقع المقترح عمل أرصفة المشاة والدراجات الهوائية فيها؛ والمتمثلة في الشارع الذي يربط بين منطقة الكريب ومنطقة دغمر، وشارع العينين. وركزت الزيارة على دراسة مقترح رصف مجموعة من الطرق في الولاية؛ كالطريق البحري الممتد من منطقة الساحل إلى قرية الخوبار، واقتراح إضافة المظلات على الشاطئ، ومتابعة مشروع رصف الطرق الداخلية بمخطط حي الشاطئ، وتكملة صيانة الطريق المؤدي إلى مدخل الولاية مع تركيب الحواجز الاسمنتية على جانبيه. وإلى جانب تلك المواقع، تم الوقوف على متنزه قريات؛ لمناقشة إمكانية توسعته وإضافة بعض الألعاب فيه كونه يعد متنفسا ترفيهيا لأهالي الولاية، ودعوة القطاع الخاص للمساهمة في هذا الجانب.

وفي ختام الزيارة، التقى معاليه بمجموعة من أهالي منطقة وادي العربيين؛ للاستماع لطلباتهم حول موضوع رصف الطريق المؤدي للمنطقة؛ حيث تمَّ خلال اللقاء اقتراح مجموعة من الحلول المتعلقة بتحسين وضع الطريق بما يسهل تنقلات قاطني المنطقة.

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