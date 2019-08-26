استعراض مستقبل "الشورى العمانية" بالنادي الثقافي.. غدا

مسقط - الرؤية

يستضيفُ النادي الثقافي، في السابعة من مساء غد الثلاثاء، سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والكاتب عاصم رشوان رئيس مجلس إدارة شركة الزمن للاستشارات والدراسات الإعلامية؛ وذلك ضمن سلسلة "حوار المجلس" التي يُخصِّصها النادي لمناقشة القضايا الوطنية والمجتمعية.

وتُناقش الجلسة "تجربة الشورى العمانية.. آفاق مستقبلية"؛ نظرا لأهمية تجربة الشورى العمانية المتطورة والمتواصلة لفتح آفاق مستقبلية في ترسيخ دعائم المسيرة الديمقراطية في السلطنة، وستدير الجلسة الإعلامية مديحة السليمانية المذيعة بإذاعة الوصال.

وتستعرضُ الجلسة العديدَ من المحاور المتعلقة بتجربة الشورى في السلطنة وآفاقها المستقبلية؛ منها: استعراض لمسيرة الشورى العمانية وتطورها، وواقع الشورى العمانية خلال الفترة الراهنة، وتسليط الضوء على المرتكزات الأساسية للآفاق المستقبلية للشورى العمانية، إضافة لمُناقشة دور المترشحين والناخبين في إنجاح هذه التجربة البرلمانية وغيرها من المحاور. وفي الختام، سيتم فتح المجال للحضور للمناقشة، والدعوة عامة.