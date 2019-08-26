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تعزيز الإنتاجية.. أسباب وحلول

الإثنين 26 أغسطس 2019 08:26 ص بتوقيت مسقط

تعزيز الإنتاجية.. أسباب وحلول

من المقرَّر أن ينطلقُ، صباح اليوم، المؤتمرُ الخليجيُّ التاسع لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية، من صلالة عاصمة المصايف العربية؛ حيث سيبحثُ الخبراء والمتخصصون من السلطنة وخارجها "الابتكار المؤسسي وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية".

المؤتمر -الذي يأتي في نسخته التاسعة- يستهدف تسليط الضوء على مكامن الضعف في المؤسسات؛ سواء كانت عامة أو خاصة، وما هي الأسباب التي تؤدِّي إلى تراجع إنتاجية الموظف في بيئة العمل؛ لذا سيسعى الخبراء إلى إبراز الطرق الاحترافية السليمة لتحديد وتحليل أسباب هذا التراجع، والنظر في إمكانية تحفيز الموظف عبر مختلف إستراتيجيات الإدارة، ووسائل التشجيع المختلفة.

وقطاع العمل في السلطنة يشهد تطورات كبيرة ومتلاحقة، في القطاعين العام والخاص، ومن هنا تأتي أهمية مناقشة المؤتمر لقضية الابتكار ودوره في تعزيز الإنتاجية، وربط ذلك مع أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال؛ بما يُسَاعد على زيادة إنتاجية الموظف والعامل، وتحقيق الأهداف والغايات من وراء العمل.

... إنَّ قضية الإنتاجية وزيادة معدلاتها لا تزال تشغل اهتمامات المتخصصين من خبراء العلوم الإدارية، ومن المؤمل أن يَضَع المؤتمر خارطة طريق تُرشِد الجميع إلى الطرق المثلى لزيادة الإنتاج ورفع كفاءة العمل.

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