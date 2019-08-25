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افتتاح الفرع الـ 22 لـ"مسقط للتأمين" في هيماء

الأحد 25 أغسطس 2019 08:25 م بتوقيت مسقط

افتتاح الفرع الـ 22 لـ"مسقط للتأمين" في هيماء

هيماء – الرؤية

افتتحت شركة مسقط للتأمين، إحدى أكبر مزودي منتجات التأمين التجاري والشخصي في السلطنة، فرعها الثاني والعشرين في منطقة هيما، تأكيدا لالتزام شركة مسقط للتأمين بتوسيع نطاق خدماتها في أنحاء السلطنة.

وتم افتتاح فرع هيماء تحت رعاية سعادة الشيخ سهيل بن معاذ المعشني، والي هيماء، بحضور مسؤولين حكوميين وأعضاء المجتمع المحلي وممثلين لشرطة عمان السلطانية وإدارة شركة مسقط للتأمين.

وقال فيليب ك. فيليب، الرئيس التنفيذي لشركة مسقط للتأمين: ملتزمون بالتأثير بشكل إيجابي على حياة العميل والمجتمعات التي نخدمها. وهدفنا أن نصبح شركة التأمين الرائدة في المنطقة. وتحقق فروعنا الجديدة فرص عمل للشباب العماني. ونحن من ضمن عدد قليل من شركات التأمين في السلطنة تضم مركزا للتدريب وتطوير المؤهلات المهنية في مجال العمل ذو الصلة.

 وهنأ الشيخ أيمن بن أحمد بن سلطان الحسني، رئيس مجلس إدارة شركة مسقط للتأمين، الرئيس التنفيذي فيليب ك. فيليب وفريقه بافتتاح الفرع الثاني والعشرين للشركة.

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