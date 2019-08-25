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"الأسبوع الاجتماعي" بجنوب وشمال الشرقية يستعرض دور التماسك الأسري في حماية المجتمع

الأحد 25 أغسطس 2019 07:53 م بتوقيت مسقط

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بدية - الرؤية

انطلقت، أمس، بمحافظتيْ جنوب وشمال الشرقية، فعاليات وأنشطة الأسبوع الاجتماعي السادس لصيف 2019، والذي يستمرُّ حتى 29 أغسطس الجاري، بتنظيم من المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية؛ وذلك في ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية، وتحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن سالم الأغبري والي إبراء.

وتضمَّن حفل افتتاح الأسبوع إقامة حلقة حوارية في مجال تربية الأطفال؛ شارك بها عددٌ من المختصين التربويين والاجتماعيين وأفراد المجتمع المحلي، واشتمل الحفل كذلك على افتتاح دورة الحرفيات والمعرض المصاحب لها بجمعية المرأة العمانية ببدية؛ حيث تعرَّف الحضور على مضامين الدورة والمنتجات الحرفية التي يتمُّ التدريب على إنتاجها بالدورة. وفي ختام حفل الافتتاح، قام سعادة راعي المناسبة بتكريم المشاركين في حلقة العمل وبعض الجهات المشاركة والمساهمة.

من جهته، قال الدكتور خلفان بن محمد الفهدي مدير عام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية، إنَّ الأسبوعَ الاجتماعي يهدف لتنشيط العمل الاجتماعي وتسليط الضوء على أبرز الملفات الاجتماعية الخاصة بالناشئة والمجتمع، وكذلك تعريف أفراده بالمشكلات والمؤثرات السلبية الدخيلة التي يُعاني منها خصوصاً فئة الشباب، وتحديد كيفية مواجهتها، مستفيدين بذلك من استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب، مؤكدًا أنَّ رسالة التنمية الاجتماعية وغايتها وهدفها السامي هي تكاتف المجتمع بكافة أطيافه ومؤسساته.

ويتضمَّن برنامج الأسبوع الاجتماعي السادس 17 برنامجًا وفعالية مُوزَّعة على ولايات محافظتي جنوب وشمال الشرقية، ومن المؤمَّل أن يُحقق الأسبوع الاجتماعي في نسخته السادسة أهدافه من خلال المحاور الرئيسية، والتي تتمركز في الجانب الاجتماعي، والاقتصادي، والثقافي والترفيهي، والبيئي. وتشملُ هذه المحاور مجموعة من البرامج، والتي تدور حول مخاطر المشكلات الاجتماعية، وأثرها على الأبناء، وتوضيح أهمية العمل الاجتماعي؛ مثل: التماسك الأسري وقضايا المرأة والطفل والعناية بالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بالقوانين والتشريعات العمانية، وكذلك قضايا ومتطلبات الحماية الأسرية، وملتقى الجاليات، وغرس روح المشاركة والمواطنة وتنمية الولاء لدى الشباب.

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