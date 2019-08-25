تعزيز الوعي بـ"سلامة البيئة المنزلية" في محاضرة بالرستاق

الرستاق - طالب المقبالي

نظَّمتْ إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة جنوب الباطنة، مُحاضرة توعوية للنساء بولاية الرستاق حول "سلامة البيئة المنزلية"، وقدمتها أمنية السلامية رئيسة قسم الشؤون المناخية بالانتداب؛ حيث تحدَّثتْ عن دور المرأة في الحفاظ على سلامة بيئتها المنزلية وحماية أفراد أسرتها وخلق بيئة منزلية سليمة.

وسلَّطتْ السلامية الضوء على استهلاك الكهرباء والمشكلة التي تتمثل في الوقود اللازم لإنتاجها؛ حيث تؤدي عملية حرق الفحم والغاز الطبيعي إلى توليد كمية هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون، والذي يمكن أن يشكل ضرراً واضحاً على البيئة، وكحل لهذه المشكلة وجب التقليل من استخدام الطاقة الكهربائية كالأجهزة المتعددة في المطبخ كالميكروويف أو سخانة القهوة... وغيرها.

وتطرَّقتْ خلال المحاضرة إلى مادة البلاستيك والبدائل المتاحة لها، ومنها استخدام أكياس قابلة لإعادة الاستخدام كالحقائب المصنوعة من القماش. واختتمتْ المحاضرة بإبراز الطريقة الصحيحة لاستخدام المبيدات الحشرية ومواد التنظيف في المنزل وكيفية اختيار هذه المواد.

وتأتِي هذه المحاضرات استكمالاً لتوصيل الرسالة التوعوية التي تنتهجها إدارة البيئة والشؤون المناخية بالمحافظة لكافة شرائح المجتمع.