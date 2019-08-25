"السلامة المرورية" يستقبل عدداً من سائقي حافلات المدارس

استقبل معهد السلامة المرورية بالإدارة العامة للمرور عدداً من سائقي الحافلات بمركز الطالب الذكي بولاية العامرات. ويأتي ذلك ضمن إطار تكثيف الجهود في مجال النقل الآمن للطلبة وسائقي الحافلات ولزيادة الوعي المروري لديهم.

وتضمن برنامج الزيارة محاضرة توعوية عن أهمية التقيد بقواعد وأنظمة المرور والتعريف بالجهود التي تبذلها شرطة عمان السلطانية في تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث المرور وآثارها على الفرد والمجتمع، إضافة إلى كيفية نقل الطلبة بالطريقة الصحيحة والحرص على تطبيق قواعد السلامة أثناء نقلهم. كما رافق المحاضرة النظرية تطبيق عملي بقاعة السلامة العامة عن أهمية ربط حزام الأمان ودور مسند الرأس في الوقاية من الإصابات الناتجة من الحوادث المرورية وغيرها من جوانب السلامة المرورية.