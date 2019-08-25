أمين عام "الدولة" يرعى افتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة الخابورة.. الأربعاء

الخابورة - الرؤية

تحتفلُ شرطة عُمان السلطانية، مساء بعد غدٍ الأربعاء، بافتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة الخابورة ومبنى خدمات الشرطة بولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة؛ وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة، وبحضور اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة وكبار ضباط شرطة عُمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية، وعدد من المشايخ والرشداء والمواطنين.

ويأتِي افتتاح المركز ومبنى الخدمات المتكامل ضمن سلسلة المشاريع الإنشائية لشرطة عُمان السلطانية، والتي تمَّ إنشاؤها وفق أحدث المعايير والمواصفات الفنية، وسوف تسهم في تقديم أفضل الخدمات الشرطية والأمنية للمواطنين والمقيمين.