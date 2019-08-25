مسقط - الرؤية

عقدتْ لجنة حصر وتثمين الممتلكات اجتماعَها السابع لهذا العام 2019، بديوان عام وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، برئاسة سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل الوزارة لشؤون البلديات الإقليمية رئيس اللجنة، وبحضور عددٍ من أصحاب السعادة الولاة وأعيان الولايات التي شملتها قرارات التثمين وأعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المعنية.

وتمَّ خلال الاجتماع اعتماد 62 قرار تثمين لممتلكات متأثرة بمشاريع المنفعة العامة في محافظات: شمال الباطنة، وجنوب الباطنة، وجنوب الشرقية، وشمال الشرقية، والداخلية؛ من بينها: مشروع طريق الباطنة الساحلي، ومشروع طريق الشرقية السريع.