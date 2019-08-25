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برعاية حصرية من "أوكسي عمان" وبالتعاون مع جامعة السلطان قابوس وشركة "نفاذ"

إبراز أوجه الاستفادة من الطاقة المتجددة في توظيف الباحثين عن عمل ضمن فعاليات "جائزة الرؤية لمبادرات الشباب"

الأحد 25 أغسطس 2019 07:10 م بتوقيت مسقط

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مشاركون: الورشة توفر فرصة لتطوير المهارات وصقل الخبرات في مشاريع الطاقة

خريجو الورشة يحصلون على شهادة معتمدة من مجلس مراجعة قواعد التوزيع

الرؤية - مريم البادية

انطلقتْ، أمس، بكلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس، أعمال الورشة التدريبية "الطاقة المتجددة.. نافذة توظيف أمام الباحثين عن عمل"، ضمن الفعاليات المصاحبة لجائزة الرؤية لمبادرات الشباب في نسختها السابعة، والتي تنظمها جريدة "الرؤية" برعاية حصرية من شركة أوكسيدنتال عمان، وبالتعاون مع شركة "نفاذ" للطاقة وجامعة السلطان قابوس، وقدم الورشة البروفيسور عبدلله البادي بقسم الهندسة والحاسب الآلي بالجامعة.

وتستهدف الورشة -التي تنعقد لمدة 5 أيام- 20 باحثًا عن عمل من خريجي تخصص الهندسة، وسيحصل المشاركون في ختام الورشة على شهادة معتمدة من مجلس مراجعة قواعد التوزيع.

وقدم البادي في اليوم الأول أساسيات الكهرباء، وشملت مقدمة في أنواع التيارات الكهربائية (الثابت والمتردد)، والمصطلحات الكهربائية، وبعض التمارين الحسابية في الكهرباء، وكذلك مقدمة في الطاقة المتجددة -خصوصا الشمسية منها- في السلطنة. وقال البادي إنَّ الهدف من الورشة تدريب المشاركين على تصميم الخلايا الضوئية؛ حتى يمكن استخدامها فيما بعد لعدد من الأغراض كتلك التي تُوضع على أسطح المنازل، أو في إنارات الشوارع، أو المساحات الشائعة في بلد ما؛ حيث تُمكِّنهم هذه الخلايا من إنتاج كم هائل من الطاقة الكهربائية؛ حيث تعرف المشاركون على أساسيات الخلايا الشمسية، وكيف يمكن توليد الطاقة منها، وأهم العوامل التي تعتمد عليها في إنتاج الطاقة، ثم استخدامها في مختلف المجالات.. معبرا عن أمله في أن يحقق المشاركون الاستفادة الكاملة من هذه الورش للحصول على شهادة معتمدة لإجازة ممارسة العمل في هذا المجال.

من جهتهم، عبر المشاركون في الورشة عن حرصهم على الاستفادة من هذه الورشة وتوظيف ما يتلقونه من معارف وخبرات لتحقيق تطلعاتهم الوظيفية، وقال مازن الهنائي -أحد المشاركين بالورشة- إن مشاركته جاءت من أجل إكمال ما تعلمه في الجامعة في مجال الطاقة المتجددة، وكيف يمكن استغلالها في توليد الطاقة لاستخدامها كبديل في المستقبل. وأضاف: تأتي أهمية المشاركة من أجل تخطي درجة النجاح للحصول على الشهادة المعتمدة من مجلس مراجعة قواعد التوزيع.

أمَّا المشارك راشد الدغيشي -خريج كلية التقنية العليا- فقال إنَّ مثل هذه الورش تمثل فرصة لتطوير المهارات، "خصوصا وأنني خريج هندسة كهرباء، وأتوقع أن تُسهم في تحسين مهاراتي بشكل كبير، وأن تساعدني في استذكار ما تعلمناه على مقاعد الدراسة".. مؤملا في الحصول على "الليسن الكهربائي" (رخصة مزاولة التسليكات الكهربائية)؛ معتبرا أن الورشة تتيح فرصة ذهبية للحصول عليها، بما يعينه فيما بعد على المضي في المشاريع الحرة في هذا المجال.

وكانت الورشة قد اختتمت أعمال يومها الأول بزيارة ميدانية لمشروع مواقف الطاقة الشمسية في جامعة السلطان قابوس، وكذلك زيارة البيت الصديق للبيئة والأنظمة الشمسية الهجينة، فيما من المقرر أن تناقش الورشة اليوم أنظمة الطاقة الشمسية في السلطنة؛ من حيث التصميم والإنتاج والتركيب والتسعيرة والقوانين المعتمدة من الجهات المعنية، وكذلك مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط.

يُشار إلى أن جائزة الرؤية لمبادرات الشباب تشتمل على 8 مجالات؛ هي: مجال الإلكترونيات والروبوت، ومجال الطاقة المتجددة، ومجال إعادة التدوير، ومجال ذوي الإعاقة، ومجال تقنية المعلومات (التطبيقات والمواقع الإلكترونية ومشاريع إنترنت الأشياء)، ومجال الثقافة والآداب والفنون (الشعر الشعبي)، ومجال الإعلام الرقمي (الإعلام الرياضي)، ومجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع.

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