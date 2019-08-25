الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يتلقى رسالة خطية من قطر

مسقط - العمانية

تلقى معالي السيد بدر بن سعود البوسعيدي، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، رسالة خطية من سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، تتعلق بدعوة معاليه لحضور منتدى الدوحة التاسع عشر الذي سيعقد يومي14 و 15 من ديسمبر 2019م.

قام بتسليم الرسالة سعادة علي بن فهد الهاجري سفير دولة قطر الشقيقة المعتمد لدى السلطنة وذلك خلال استقبال معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع له بمكتبه اليوم بمعسكر بيت الفلج.

وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.