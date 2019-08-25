تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة على جبال الحجر

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للرصاد الجوية إن الطقس غائم جزئيًا إلى غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع احتمال تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات.

مع احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا مصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر والمناطق المجاورة خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على معظم المناطق الساحلية

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 40/ 30 وفي مدينة صلالة 30 / 25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 42 درجة في ولايتي عبري وأدم وفي فهود وأدناها 14 درجة في جبل شمس.