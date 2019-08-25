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آخـر رؤيا

الأحد 25 أغسطس 2019 08:59 ص بتوقيت مسقط

آخـر رؤيا


مصطفى جمعة | ليبيا

وفي آخرِ سَهري
تأتين
لابسةً حُلّتكِ الورديّة..

يدنو قمرُكِ مني
يداعبنى
 بأناملهِ الفضّيّة..

يحرّك عمداً
في أعماقي
أشياءَ بدائيّة..

في أوجكِ
تتقاطر كلماتي
بألوانٍ عذريّة..

وعلى نهدكِ
يغفو بصرى
وقلبى يُنشد أغنيّة..

شَدْو الضوءِ
على جسدك
تراتيلٌ قدسيّة..

وفي رجف الخصلات
الشقراء.. أراقص
أمواجاً عفويّة..

والسّفن محملةً بي
تمخرُ أعماقك
إلى الأبديّة..

و الشاطئ محموماً
بالفجر ..بنداءات
الغسق الذهبيّة..

تستمطر غيماً يسخرُ
مني بضحكات
الصّخب الرعديّة..

تُغربلهُ الريحُ
بِنَوْءٍ مجنونٍ
بأنفاسٍ عابقةٍ وشهيّة..

وأنتظر الصبح فلا يأتي
يخذلني الحلمُ
فأسافرُ في الأرض المنسيّة.

 

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