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قلت نشرب الماء

الأحد 25 أغسطس 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

قلت نشرب الماء


عبد الرزاق الصغير | المغرب

(1)
على فرغات الروح
واقفا السرو
عفويا

(2)
على رأس السروة
يمامة
يترصدها طفل

(3)
يحلق  عاليا
يتوالد
كيس بلاستيك  أسود

(4)
 زرقة السماء
تباغتني ذؤاب سروة
طار عنها غراب

(5)
على مرآى السابلة
ترتكب الريح جنحة
تطقطق سروة فتية تتكسر
(6)
أحب النصوص المستشرية
المتدفقة
المتأججة
 النبض يبدو لي
واهن في نفس الوقت
فارع كجارة وهمية
في نصوص بعض الشعراء
كتنورة حمراء في حبل غسيل منسي
تثير غيرة
زوجتي وجاراتها
البدوية
كشجرة كرز
آن أوان نضجها
النصوص
اللا مساء لها
ولا غروب

(7)
قلت نشرب الماء في معلبات الطماطم
و المخللات
ونلقي القصائد
كما يفجر السكرى زجاجات الخمر الفارغة
على جدر الناس
وكما يفجر الناس
رؤوس السكارى
على راس من ستسقط هذه القصيدة
في أي مستوصف سيخيطون رأسي
هذه الفارغة ..
ستبقى
هكذا
تنزف
حتى
الموت.

 

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