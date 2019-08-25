الأحد, 25 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"جمعية المحامين" تختتم زيارتها لليابان بأمسية قانونية بمقر سفارة السلطنة في طوكيو

الأحد 25 أغسطس 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

"جمعية المحامين" تختتم زيارتها لليابان بأمسية قانونية بمقر سفارة السلطنة في طوكيو

 

طوكيو- خميس العبري

اختتمت جمعية المحامين العمانية زيارتها إلى العاصمة اليابانية طوكيو، بأمسية قانونية في مقر سفارة السلطنة، وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن سعيد البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى اليابان وعدد من قضاة المحكمة العليا اليابانية وعدد من المدعين العامين ورئيس اتحاد جمعيات المحامين الياباني.

وألقى سعادة سفير السلطنة كلمة افتتاحية، أشار خلالها إلى أهمية الزيارة في صقل وتأهيل خبرات المحامي العماني، مشيرا إلى الاهتمام المتنامي للاقتصادين اليابانيين بالسلطنة، حيث يسعون جاهدين إلى مواكبة النمو من خلال فتح مجالات اقتصادية واعدة في كلا البلدين. وقد أشاد سعادته بهذه الزيارة، وقال: "نشيد بهذه الكوكبة من المحامين العمانيين الذين نقلوا بكل جدارة وتوفيق الصورة الحضارية المشرفة لتطور السلطة القضائية والقطاع القانوني في السلطنة".

وقدم سعادة المحامي الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية كلمة تحدث فيها عن مكاسب هذه الرحلة وما صاحبها من فعاليات قانونية للعاصمة اليابانية طوكيو، كما قدّم شرحا خلال كلمته عن تطور النظام القضائي في السلطنة وأهم مراحل إعداد مشاريع القوانين حتى سيرورتها نافذة، كما تطرق إلى اختصاص مجلس عمان الذي يضم كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى بعد ذلك تمّ تكريم القضاة والمدعين العامين وعدد من المحامين اليابانين.

وقدّم القاضي ساكاناوا قاضٍ بالمحكمة العليا اليابانية كلمة أشاد فيها بالتنظيم الراقي لوفد المحامين العمانيين الذي يعد الأول عربيا بهذا العدد يزور اليابان، وهو ما يعكس حرص الجمعية على إكساب المشاركين مهارات ومعارف وثقافات متنوعة. بعد ذلك قدم المدعي العام الياباني ساركالاوا كلمة أوضح خلالها الثقافة القانونية التي تتنوع من دولة إلى أخرى وفقا لعادات ونشأة النظام القضائي في تلك الدول، ومدى تأثرها بالثقافات والقوانين الأخرى، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة بهذا العدد من المحامين من السلطنة.

وعبر عدد من المحامين المشاركين في هذه الرحلة عن أبرز جوانب الاستفادة على الصعيدين العملي والنظري ولما لهذه التجربة في نسختها السادسة من أهمية في التعرف على تجربة هذا البلد المتقدم والمتطور عالميا. وقال الدكتور حمد بن حمدان الربيعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية إن المشاركين يكتسبون خبرات كبيرة ومتعددة من خلال هذه الزيارات التي تقوم بها الجمعية سنويا، ونحن في مجلس الإدارة نعمل جاهدين على إثراء المحامي العماني بكل مشارب القانون وجوانبه من خلال التعرف على مختلف المدارس العالمية والإقليمية.

أمّا المحامي خليفة بن مرهون الرحبي أمين سر الجمعية فقال: "نحاول في جمعية المحامين تنظيم مثل هذه الزيارات القانونية بشكل سنوي بهدف تطوير مهارات ومعارف المحامي العماني من خلال اطلاعه على تجارب بعض الدول العريقة في مجال القضاء والقانون مثل اليابان، وقبلها سنغافورة، وجمهورية التشيك وفرنسا والمغرب والمملكة المتحدة". وأكد الرحبي أن الجمعية تدعم استمرار مثل هذه الرحلات القانونية بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بشكل سنوي، معربا عن أمله في الحصول على دعم القطاع الخاص للمساهمة في تمويل جزء من تكاليف هذه الرحلات.

وسلّط المحامي إبراهيم بن سليمان بن عامر البلوشي الضوء على جانب التنظيم الذي تمثل في أسبوع مليء بالزيارات الرسمية للمحكمة العليا والنيابة العامة ومجمع جمعيات المحامين، واختتمت بمأدبة عشاء للوفد بسفارة السلطنة بطوكيو.

وقال المحامي دريد مانع السعدون إنّ الرحلة القانونية لليابان من أهم أنشطة جمعية المحامين التي تسعى جاهدة لتطوير المهنة وتمكين المحامي من الاطلاع على التجارب القضائية والقانونية الناجحة المتطورة في الدول الشقيقة والصديقة.

وقال المحامي الدكتور أحمد العجمي إنّ هذه الزيارات انطلقت منذ عام 2014 وتتجدد سنويا للاطلاع على التجارب العالمية في شؤون القضاء والادعاء والمحاماة والتدريب، من خلال زيارة عدد من المرافق العدلية والقانونية والقضائية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 أغسطس 2019

"جمعية المحامين" تنظم رحلة قانونية إلى طوكيو لتعزيز معارف المشاركين

المزيد

13 سبتمبر 2017

جمعية المحامين تصقل خبرات منتسبيها برحلة قانونية إلى التشيك

المزيد

16 فبراير 2019

بالصور .. طوكيو تعترف بالسكان الأصليين لليابان .. تعرف على قصتهم

المزيد

07 يونيو 2017

السعيدي يبرز دور مجلس الدولة في أمسية قانونية بـ"جمعية المحامين"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الدعوة إلى تمكين الشباب مجتمعيا وتعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية في ختام ملتقى "راقٍ بأخلاقي"

المحليات - أخبار

عام دراسي جديد مليء بالعلوم والمعارف والأنشطة

المحليات - تعليم

"التجارة والصناعة" تدشن المرحلة الثانية من مشروع "الإستراتيجية الصناعية 2040"

الاقتصاد - محلي

طلال أبو غزالة لـ"الرؤية": "الدقم" بوابة "أول تابلت عربي" لدول الخليج.. والمنطقة الاقتصادية واعدة بالفرص الاستثمارية

قضايا محلية - حوارات

"التجارة والصناعة": حماية التصميمات لمدة 5 سنوات.. و6 أشهر مهلة لسداد الرسوم

الاقتصاد - محلي

"اقتصادية الدقم" تطرح مناقصة تصميم وتصنيع وتشغيل رافعات الرصيف التجاري للميناء

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

ننشر أسماء المدعوين لمقابلات التوظيف بالقطاع الخاص

عمان - وظائف

البشير يفجر مفاجأة بأولى جلسات محاكمته حول "ملايين السعودية"

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة