"مداد الثقافي" يحتفي بالشاعر حسن المطروشي بعد فوزه بجائزة "توليولا".. الثلاثاء

مسقط- الرؤية

ينظم صالون مداد الثقافي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بعد غد الثلاثاء، الموافق 27 أغسطس الجاري، أمسية احتفائية بالشاعر حسن المطروشي الفائز بجائزة توليولا الإيطالية للشعر العالمي في دورتها الخامسة والعشرين، دورة الشاعر الإيطالي الكبير ريناتو فيلبيلي، تحت رعاية السيد علي بن حمود البوسعيدي، وذلك في الأوبرا جاليريا بدار الأوبرا السلطانية.

وتتضمن الأمسية كلمة لرئيسة صالون مداد الثقافي الكاتبة أمينة البلوشية، إضافة إلى عرض فيديو تعريفي قصير بالصالون، إلى جانب فقرة إلقاء فني للقصيدة الفائزة (النسل المطرود) من تقديم مجموعة "صوتي حياة". وتشتمل الأمسية على لقاء مفتوح مع الشاعر يديره الإعلامي عادل الكاسبي، إلى جانب قراءة نقدية سيميائية للقصيدة يقدمها الباحث عمر النوفلي. ستتركز القراءة حول العنوان وما يثيره من رؤى وقيم إيحائية وتساؤلات إيديولوجية تختزل النص الكبير الذي سيأتي لاحقا ضمن عنوان "سيميائية الكلمات" لتنتهي القراءة بالوقوف قليلا على أهمية توظيف الرمز في النص الإبداعي من أجل تحقيق مقروئية سيميائية ناجعة.

وتنعقد الأمسية بمشاركة عدد من الجهات الرسمية والأهلية تتمثل في دار الأوبرا السلطانية، والأوبرا جاليريا، ومؤسسة بيت الغشام للصحافة والنشر والتوزيع، وإذاعة صوت الرؤية، ومنصة صوتي حياة، وعين لخدمات التصوير، و3wel photo لخدمات التصوير.

وفي ختام الأمسية سيقوم الشاعر بتوقيع بعض إصداراته الشعرية من بينها ديوان "ليس في غرفتي شبح" الذي يتضمن القصيدة الفائزة.

يشار إلى أنّ حفل تكريم الفائزين في جائزة توليولا لهذا العام سيقام في روما بتاريخ 18 أكتوبر المقبل، بحضور رسمي وثقافي وفني وإعلامي كبير، وذلك في مبنى مجلس الشيوخ الروماني الأثري، الذي يعد أحد صروح الحضارة الرومانية العريقة.