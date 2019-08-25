الأمل يشرق في مدارسنا

مع شروق شمس اليوم ينتظم 634770 طالبًا وطالبةً في المدارس الحكومية في عام دراسي جديد، ليتجدد العهد ببناء جيل جديد من حملة مشاعل العلم والمعرفة، وفق أحدث الأساليب التعلمية والتعليمية، وبرؤى تربوية طموحة تستهدف الارتقاء بمستوى طلابنا فيما يتلقونه من علوم وما يمارسونه من أنشطة تعليمية وتربوية.

اللافت للنظر في العام الدراسي الجديد، أنّ أكثر من 30 ألف طالب وطالبة يلتحقون بالتعليم لأول مرة، وهو ما يعكس النمو السكاني الواضح وزيادة القدرة الاستيعابية لمدارسنا بفضل مشاريع بناء المدارس وتوسعة القائم منها، وتزويدها بأفضل الإمكانيات، إذ يصل عدد المدارس الحكومية التي ستستقبل طلابنا إلى 1166 مدرسة موزعة على ولايات السلطنة.

ينطلق العام الجديد وقد استعدت وزارة التربية والتعليم بكافة مديرياتها ودوائرها عبر تهيئة البيئة المدرسية اللازمة، سواء من حيث الإمكانات البشرية من معلمين وإداريين، أو الإمكانات المادية من قاعات دراسة ومختبرات وملاعب وغيرها من البنى الأساسية اللازمة.

إننا في أول أيام العام الدراسي الجديد ليحدونا الأمل بمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا لمسيرة التعليم، وأن يمضي طلابنا على نهج سلفهم في طلب العلم والنهل من مختلف المعارف كي يسهموا في بناء الحضارة وتقدم الأمم.