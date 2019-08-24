الدعوة إلى تمكين الشباب مجتمعيا وتعزيز الوعي بالجرائم الإلكترونية في ختام ملتقى "راقٍ بأخلاقي"

صلالة - الرؤية

تصوير/ إسراء العجرودي

اختتمت بنجاح أعمال ملتقى "راقٍ بأخلاقي" والذي نظّمته جمعية المرأة العمانية بصلالة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، ضمن فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي، ورعى حفل الختام معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، على مسرح مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، بحضور نور بنت حسن الغسانية رئيسة جمعية المرأة العمانية بصلالة، وعدد من أصحاب السعادة والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس الشورى ومديري العموم والمشاركين.

وخرج الملتقى في ختام أعماله بتوصيات ألقاها سالم بن عوض النجار رئيس اللجنة العلمية في الملتقى؛ حيث أوصى بدعوة المؤسسات الإعلامية إلى نشر الوعي لدى الشباب بخصوص الجرائم الإلكترونية المتمثلة في إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات كجرائم سرقة البيانات والابتزاز الإلكتروني والتحرش والإيذاء والملاحقة وغيرها من الجرائم الإلكترونية، وإعداد برامج وأنشطة ثقافية ورياضية تستهدف فئة الشباب لملء أوقات فراغهم لإبعادهم عن السلوكيات السلبية، والتركيز على ثقافة العمل من خلال إدراجها في المناهج التعليمية، وأن تعمل كل أطراف الإنتاج الثلاثة في السلطنة على إقامة ندوات لتكون في جنباتها حلقات عمل وجلسات نقاشية وحواريه ترتكز على الديناميكية الحديثة لثقافة العمل، والاستعانة بعدد من ذوي الاختصاص من ممثلي القطاعين العام والخاص بالسلطنة وإشراك عدد من رواد الأعمال بهدف تقريب وجهات النظر وتسليط الضوء على التشغيل والتوظيف والإحلال.

وأكّد الملتقى أهمية زيادة فرص التمويل ودعم الشباب لإدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وترويج الأنشطة والمشروعات الابتكارية الشبابية ودعمها إعلاميا وتبنيها من قبل المسؤولين، والعمل على تعزيز دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبحث القضايا الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع، ومشاركتهم في صنع القرار، وتعزيز الثقافة السياسية والتشريعية الهادفة إلى تطوير مجتمعهم والنهوض بالوطن، والاهتمام بالقضايا الأسرية ومشاكلها، وإنشاء مراكز أسرية لعمل الدراسات العملية لحلولها وإقامة البرامج لمنع حدوثها ضمن معطيات محددة من حيث الجدول الزمني وقياس الأثر وإشراك أفراد الأسرة في ذلك، إضافة إلى إقامة منتديات شبابية للحوار وطرح المشاكل والمعوقات التي تواجههم، وتشجيعهم على التعبير عمَّا يجول في خلدهم من أفكار وآراء وطرح الحلول المناسبة، ومن ثم دراستها من الجهات المعنية وتنفيذ ما يمكن. ودعا الملتقى في توصياته إلى أهمية تسليط وسائل الإعلام الضوء على الجوانب الشبابية المشرقة وبناء الثقة فيهم ونزع الخوف من الفشل وتكوين القدوات وتوجيه الشباب ثقافيا وعلميا واجتماعيا وصناعة القيادات والكفاءات الميدانية، وتعزيز الجانب الإيماني والأخلاقي لدى الشباب وتنمية رقابة الضمير والخشية من الله في السر والعلن، حتى تكون الحصن المنيع للشباب من الوقوع في مثالب وسائل الإعلام الإلكتروني. كما تضمّنت التوصيات أهمية الاستفادة من وسائل الإعلام الجديد في تأسيس إعلام وطني بديل يحمل هموم الوطن والمجتمع ويهتم بقضايا الشباب وتطلعاتهم، ويسمح لهم بالتعبير عن آرائهم بكل حرية ومسؤولية.

وفي ختام أعمال ملتقى راق بأخلاقي بصلالة، أعلن اللواء سامح لطفي رئيس الاتحاد الدولي للمنجزين العرب والأفارقة أنّ اللجنة العليا لمونديال المنجزين العرب اختارت السلطنة ضيف شرف المونديال هذا العام في نسخته الأولى في ديسمبر المقبل في القاهرة تقديرا لما تحقق من إنجازات على أرض السلطنة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-. وقال إنّ هذا المونديال أكبر تجمع عربي إيجابي لأصحاب الإنجازات في المجالات المختلفة، موضحا أنّ أبرز أهداف الاتحاد العرب تتمثل في رصد وتوثيق الإيجابيات والإنجازات العربية والعمل على نشرها، بجانب إلقاء الضوء على قصص النجاح المؤثرة والملهمة للآخرين.