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وزير التنمية يرعى ختام فعاليات "برنامج الفلاح الصيفي" بعبري

السبت 24 أغسطس 2019 08:47 م بتوقيت مسقط

وزير التنمية يرعى ختام فعاليات "برنامج الفلاح الصيفي" بعبري

عبري - ناصر العبري

رَعَى مَعَالي الشيخ مُحمَّد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، الحفلَ الختاميَّ لفعاليات وأنشطة برنامج الفلاح الصيفي، الذي أُقِيم تحت إشراف إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الظاهرة؛ وذلك في جامع مقنيات الجديد بولاية عبري.

وألقَى الشيخ راشد بن سالم البوصافي من وزارة الأوقاف والشئون الدينية، مُحاضرة؛ تحدَّث فيها عن حال الجاهلية قبل بزوغ فجر الإسلام وقبل ظهور النور المحمّدي -عليه الصلاة والسلام. وأبرز العادات المنتشرة في الجاهلية كوأد البنات وغيرها. وفي نهاية حديثه، أثنى على برنامج الفلاح الصيفي، وعلى القائمين عليه. وأنشدَ بعد ذلك المنشد مكرم الجابري نشيدًا عن القرآن الكريم.

وفي الختام، قام معالي الشيخ محمد بن سعّيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية -راعي المناسبة- بتكريم الطلاب المشاركين في برنامج الفلاح الصيفي.

يُشار إلى أنَّ برنامج الفلاح الصيفي بعبري تُشرف عليه إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة الظاهرة، وتدرَّس فيه مواد الفقه والعقيدة والنحو والتجويد، ويستهدف طلاب قرى مقنيات وسدادب والبليدة وحيل بني غريب وبلاد الشهوم ومسكن والنجيد والحومانية التابعة لولاية عبري، اشتملَ البرنامجُ على إقامة دورات ومسابقات ورحلات ترفيهية، كما قام البرنامج بتنظيم فعاليات مصاحبة له، تضمَّنتْ مُحاضرات بعد صلاتي المغرب والعشاء كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، وأمسية دينية كل جمعة في أحد الجوامع القريبة من مكان إقامة البرنامج.

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