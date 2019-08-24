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"عمان العربي" يدرب "الصغيرة والمتوسطة" على الإدارة المالية في صلالة

السبت 24 أغسطس 2019 05:01 م بتوقيت مسقط

"عمان العربي" يدرب "الصغيرة والمتوسطة" على الإدارة المالية في صلالة

 

صلالة – الرؤية

نظّم بنك عمان العربي ورشة العمل الثانية خلال العام الجاري في مجال الإدارة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصلالة، في إطار جهوده لدعم وتطور المشاريع الصغيرة المحلية إلى جانب تعزيز شراكاته مع هذه المؤسسات.

وقال الصلت الخروصي، رئيس مجموعة الشركات والمؤسسات المصرفية: يعد نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوّرها أمرًا مهمًا لجهود السلطنة الرامية إلى التنويع الاقتصادي. لهذا تقوم الحكومة وعدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص مثل المصارف المحلية بتقديم العديد من التسهيلات والأدوات المالية لتساعد هذه المؤسسات في تعزيز أدائها، إلا أن عدداً كبيرا من رواد الأعمال وأصحاب هذه المؤسسات لا يعرفون كيفية الاستفادة الأمثل من هذه التسهيلات. ومن هنا جاءت مبادرتنا لتنظيم هذه الورشة لتدريبهم على أفضل الطرق للاستفادة من كافة الأدوات والوسائل المتاحة في السوق.

وكانت ورشة العمل التي عقدت في مقر بنك عُمان العربي في صلالة قد شهدت حضور 25 من رواد الأعمال والموظفين من عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة من جميع أنحاء محافظة ظفار. كما تمّ تنفيذ هذه الورشة في مقر البنك الرئيسي في الغبرة الشهر الماضي، ركزت هذه الورشة كذلك على كيفية إدارة الشؤون المالية للأعمال وعرضت على الشركات الصغيرة والمتوسطة مختلف المنتجات والخدمات المالية المتاحة لهم، سواء من جانب البنك أو من المؤسسات الحكومية والمالية الأخرى. وقدم الورشة محمد الزدجالي من الهيئة العامة لسوق المال بحضور موظفي دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.

 وأضاف جمال الوهيبي، رئيس دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: يعد بناء علاقات تجارية وتأسيس أوجه تعاون دائمة أحد الركائز الأساسية ضمن استراتيجية البنك التشغيلية. ويظهر هذا الهدف خصيصا عند التحدث بشأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث نسعى إلى تقديم المعرفة والخبرة الغزيرة التي نمتلكها لهذه الأعمال الناشئة وذلك بهدف زيادة فرصها في تحقيق النجاح والنمو.

 

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