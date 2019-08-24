احتفالات يومية بالعودة إلى المدارس في "مسقط جراند مول"

مسقط – الرؤية

يستعد مسقط جراند مول، أحد أشهر الوجهات الترفيهية ومراكز التسوق في السلطنة، لاستضافة فعاليات ممتعة مع بدء موسم العودة إلى المدارس، وتتضمن عروضاً ترويجية رائعة على الأدوات والمستلزمات المدرسية.

ويمكن للزوار إحضار أطفالهم للاستمتاع بمجموعة من الألعاب والأنشطة المليئة بالمرح التي سيتم تنظيمها في البهو الرئيسي الثاني للمول، والتي ستتضمن الرسم على الوجوه والتلوين وتركيب المكعبات ورمي السهام ولعبة الحواجز المنفوخة وتفجير البالونات وركن الواقع الافتراضي وركن خاص بالفشار وحلوى القطن. إلى جانب فقرة العروض السحرية التي سيقدمها متحف الغموض الشهير في الساعة الساعة السابعة مساءً، والعديد من الجوائز والهدايا التي سيقدمها مسقط جراند مول لزواره من الأطفال.

ويمكن للزوار أن يستمتعوا بالعروض والصفقات المميزة التي تقدمها المحلات المتخصصة بالقرطاسية ومستلزمات المدارس مثل: سكتشرز و جو سبورت (Go Sport) وكروكس (Crocs) واثليتس (Athlete’s Co ) وسي سي سي (CCC) وكذلك كارفور. وتقام الفعاليات اليومية من الساعة السادسة إلى التاسعة مساءً من السبت إلى الأربعاء، فيما ستكون من السابعة إلى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة.