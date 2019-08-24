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أول حالة وفاة في أمريكا بسبب السجائر الإلكترونية

السبت 24 أغسطس 2019 04:14 م بتوقيت مسقط

أول حالة وفاة في أمريكا بسبب السجائر الإلكترونية

أعلنت أمريكا أول حالة وفاة لمريض بسبب الاستخدام المستمر للسجائر الإلكترونية ما أدى إلى إصابته بأمراض رئوية حادة، وقد سارعت السلطات للبحث عن السبب الذي قد يكون وراء 200 حالة محتملة أخرى.

 وقالت المسؤولة الطبية في ولاية إلينوي، جنيفر لايدن: "تلقينا بالأمس تقريرا عن وفاة شخص بالغ نقل إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة تنفسية شديدة جراء تدخينه السجائر الإلكترونية".

وهي رفضت الإفصاح عن جنس المريض، لكنها قالت إن أعمار المرضى، الذين عولجوا في الولاية إلى حد الآن تراوح بين 17 و38 عاما.

ومنذ نهاية يونيو، سجّلت السلطات الصحية 193 حالة محتملة من الأمراض الرئوية الحادة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في 22 ولاية أمريكية، وفقا للأرقام الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ولا يزال السبب غير محدد، لكن جميع المرضى استخدموا السجائر الإلكترونية أخيرا لتدخين النيكوتين أو القنب.

وقال مسؤول قسم الصحة في إلينوي، نغوزي إزيكي إن "شدة الأعراض التي يعانيها هؤلاء مقلقة وعلينا أن نحذر من أن استخدام السجائر الإلكترونية قد يكون خطرا على الصحة".

لكن إيلينا أرياس نائبة مدير قسم الأمراض غير المعدية بالإنابة في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أوضحت أنه رغم أن الحالات بدت متشابهة "فمن غير الواضح إذا ما كان هناك سبب مشترك وراء هذه الحالات".

 

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