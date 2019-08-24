وفاة شخص سقط في بئر بولاية بهلاء

بهلاء - الرؤية

قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، إن فريق الإنقاذ المائي بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة الداخلية، تمكن من انتشال شخص إثر سقوطه في بئر بمنطقة الفتح بولاية بهلاء وهو مفارقاً للحياة.