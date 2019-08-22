فرص لأمطار رعدية متفرقة على بعض المناطق بالسلطنة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية توضح بداية نشاط التكونات المحلية على جبال الحجر الأوسط مع فرص امتدادها لاحقا على بقية جبال الحجر والمناطق المجاورة وفرص لأمطار متفرقة تكون رعدية مصحوبة برياح نشطة لاحقا مع نشاط سحب الخريف على سواحل وجبال محافظة ظفار

وأضافت بأن الطقس سيكون غائمًا جزئيًا على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحوًا بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب وهطول أمطار تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 39/ 29 وفي مدينة صلالة 28/ 25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 41 درجة في البريمي وعبري وفهود ونزوى وبهلاء وأدناها 17 درجة في جبل شمس.