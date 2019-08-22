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يتوكأ على مجاز محموم

الخميس 22 أغسطس 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

يتوكأ على مجاز محموم


سهام الدغاري | ليبيا

حتى في الأعياد
ثمة انعطاف مباغت
يظهر لك عند منتصف الأشياء
يجعلك تبتلع قلبك وأنت تتراجع قبل آخر خطوة
لا لشيء
إلا ليخبرك بأن الخطوط المستقيمة
لاوجود لها إلا في مخيلة إقليدس
▪︎▪︎▪︎
العيد في بيتنا كان مثالياً
فكل النوافذ كانت مشرعة بالابتسامات الملونة
وكل الطقوس طُبِقت بعناية
والكل عَمِل بدأبٍ وحب
غير آبهٍ بقياس المسافة الفاصلة
ما بين الحقيقة والأدعاء
أنا فقط من فشلت في مراقصة الفرح
▪︎▪︎▪︎
غادرنا العيد أعرجَ
غادرنا مسرعاً
وهو يتوكأ على مجاز محموم
غادرنا ليبحث عن فرحة نائمة
لم تطلها رائحة شواء
ولم يشوه ملامحها سخام
▪︎▪︎▪︎
في العيد
كانت أمي ترقب مايحدث
تحرك شفتيها بتراتيل صامتة
حيناً تبتسم وحيناً تشرد نظراتها
وحيناً تمازح طفليْ الشقيين
أمي الجميلة
أفزعتني ارتعاشة كفها حين مدتها
للوصول لكوب الماء
أمي، ابقي ليبقَ العيد.

 

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