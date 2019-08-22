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السلطنة تتفق مع "منظمة الصحة" على تنظيم مؤتمر دولي بمسقط خلال ديسمبر

الخميس 22 أغسطس 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

السلطنة تتفق مع "منظمة الصحة" على تنظيم مؤتمر دولي بمسقط خلال ديسمبر

 

مسقط - الرؤية

وقّعت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالميّة صباح أمس الأربعاء رسالة حسن النوايا لانعقاد الاجتماع السنوي لمديري البرامج الوطنية المعنيين بالأمراض غير السارية، والمنتدى العالمي الثاني للشركاء حول الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها.

ووقع رسالة حسن النوايا معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، فيما وقعت الدكتورة سفيتلانا أكسلرود مديرة الشراكة لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الأمراض غير المعدية والصحة النفسية نيابة عن سعادة الدكتورة سوزانا جاكب نائب مدير عام منظمة الصحة العالمية. جاء ذلك أثناء استقبال معاليه للدكتورة سفيتلانا اكسلرود التي تزور السلطنة هذه الأيام.

وشهد اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في مختلف المجالات الصحية وسبل تطويرها. واستعرض الجانبان الاستعدادات والتحضيرات المشتركة ما بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن استضافة السلطنة للاجتماع العلمي الثاني للمديرين ومديري البرامج الوطنيين المعنيين بالأمراض غير السارية، والمنتدى العالمي الثاني للشركاء حول الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها المزمع عقدهما على أرض السلطنة خلال شهر ديسمبر من العام الجاري.

وشكرت الضيفة اهتمام السلطنة وتعاونها المستمر لإنجاح برامج منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهدافها، كما أبدى معاليه ترحيبه باختيار السلطنة ممثلة بوزارة الصحة لانعقاد هذا الحدث الدولي الهام مؤكدا أنّ السلطنة سوف تبذل كافة السبل لضمان نجاح انعقاد هذا المؤتمر. حضر اللقاء سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط وسعادة الدكتورة أكجيمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة، وعدد من المسؤولين من وزارة الصحة والمنظمة.

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