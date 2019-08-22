المرهون يفتتح المؤتمر الخليجي التاسع لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية.. الإثنين

الرؤية - مدرين المكتومية

يرعى معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية يوم الاثنين المقبل افتتاح المؤتمر الخليجي التاسع لتطوير إنتاجية الكوادر البشرية تحت عنوان "الابتكار المؤسسي وتوظيف التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية"، والذي تنظمة وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع شركة الأصايل للمؤتمرات، وذلك في التاسعة صباحا بمنتجع ميلنيوم بصلالة.

ويستهدف المؤتمر المديرين العامين والمشرفين ومديري ومسؤولي الموارد البشرية والموظفين بصفة عامة في القطاعين العام والخاص. وتشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتحدثين من مختلف المؤسسات المحلية والخليجية. ويركّز المؤتمر على التطبيقات والحلول المبتكرة لإدارة الوقت ورفع الإنتاجية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لزيادة معدل الإنتاجية، إضافة إلى تحسين أداء الموظفين ورفع إنتاجيتهم. ويحمل المؤتمر في طياته مجموعة من المحاور والورش؛ حيث سيقدم مهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ورقة بعنوان "الإبداع في تحويل التحديات لفرص بهدف رفع الإنتاجية"، في حين يقدم أحمد بوهزاع خبير ومتخصص في هندسة الإبداع بمملكة البحرين ورقة بعنوان "الابتكار المؤسسي في حقبة الجيل الصناعي الرابع 4,0 وعلاقته بالإنتاجية"، ويقدم الدكتور أحمد بن محمد بوزبر الرئيس التنفيذي لأكاديمية ديكم من دولة الكويت ورقة بعنوان "مثلث الابداع لتعزيز الانتاجية (بيئة العمل- الموظفين- التواصل الفعال)"، في حين تقدم الدكتورة ياسمين البلوشي مدربة ومتحدثة دولية لمنصة لندن للمتحدثين وعميدة كلية مسقط ورقة بعنوان "أدوات قياس الأداء والإنتاجية: تطبيقات الذكاء العاطفي للمؤسسات".

ويتزامن مع أوراق العمل في اليوم الأول انعقاد ورشة بعنوان "أدوات الكوتشينج واستخداماتها في رفع الإنتاجية" تقدمها سميرة بابا مسؤولة المبادرات والمالكة لشركة "مبادرة للاستشارات التجارية" بمملكة البحرين. في حين يقدم عارف العوضي خبير ومستشار في إدارة الجودة والإنتاجية بدولة الكويت الورشة الثانية بعنوان "رفع الإنتاجية من خلال منهجية Lean Six Sigma".

وفي اليوم الثاني يقدم الدكتور فهد بن عبدالعزيز التويجري الرئيس التنفيذي لكليات التميز بالمملكة العربية السعودية ورقة عمل بعنوان "تجربة كليات التميز في توطين التدريب ورفع الإنتاجية"، ويقدم عارف العوضي ورقة بعنوان "تطوير خارطة الإجراءات والعمليات لإنتاجية متميزة"، كما تقدم الدكتورة نهى الدارودي رئيسة قسم التأهيل والتدريب بديوان البلاط السلطاني ورقة بعنوان "رفع الكفاءة والإنتاجية من خلال الإبداع والابتكار"، وتقدم سميرة بابا ورقة عمل بعنوان "أهمية الابداع والابتكار في بيئة العمل"، ويقدم الدكتور أحمد بن محمد بوزبر ورقة بعنوان "أثر إدارة الوقت في رفع جودة الأداء الوظيفي". يلي ذلك جلسة نقاشية، يشارك فيها جميع مقدمي أوراق العمل، ويديرها الدكتور أحمد محمد البناء من مجموعة أوريجين بمملكة البحرين.