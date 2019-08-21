أمسية شعرية في نادي عبري

عبري - ناصر العبري

نظَّمتْ اللجنة الشبابية في نادي عبري -وبالتعاون مع لجنة كتاب وأدباء الظاهرة- أمسية شعرية ثرية بمسرح النادي، تحت رعاية المكرم الشيخ الدكتور محمد بن سعيد البلوشي عضو مجلس الدولة، وبحضور الشاعر سالم بن علي الكلباني كضيف شرف للأمسية، إلى جانب جمع من المشايخ والأعيان ورؤساء الفرق الأهلية.

وشاركَ في الأمسية الشعراء صارخ الصارخي وسيف الحاتمي في شعر فن الشلة، وناصر الكلباني وشمساء العبرية في الفصيح، كما شارك هزاع الغافري في الشعر النبطي، وأدار دفة السفينة في التقديم إبراهيم الشيباني.

وافتتحتْ الأمسية بكلمات في وصف ولاية عبري للشاعر سالم بن علي الكلباني، تنقل فيها بين مجموعة من الصور الشعرية، ثم تنوعت المشاركات بين فن الشلة، والفصيح، والنبطي.

وفي ختام الأمسية، توجَّه الحضور بالشكر الجزيل للشعراء والمنظمين على التنظيم الرائع والعرض الممتع، وأعرب المهندس خالد الصوافي رئيس النادي، عن سعادته بنجاح الأمسية، كما توجه بالشكر إلى اللجنة المنظمة.