"الرحمة" توزع لحوم أضاحي بأكثر من 74 ألف ريال

مسقط - ناصر العبري

بلغتْ قيمة أضاحي جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة في عيد الأضحى أكثر من 74 ألف ريال عُماني، استفاد منها أكثر من 1964 أسرة في مختلف ولايات السلطنة، وكان لولاية السيب النصيب الأكبر؛ حيث بلغ عدد المستفيدين بها نحو 1400 أسرة.

وكانت الجمعية قد فتحت منذ غرة شهر ذي الحجة ولغاية اليوم التاسع باب استقبال مبالغ الأضاحي عن طريق الدفع المباشر في مقر الجمعية، أو بواسطة حساب الجمعية البنكي المخصص لمشروع اضاحي عيد الأضحى، أو عبر البوابة الإلكترونية للجمعيات الخيرية.

كما تعاونتْ الجمعية مع الفرق التطوعية الرسمية التابعة للجان التنمية بمختلف ولايات السلطنة في توزيع الاضاحي على الأسر المستحقة في 25 ولاية حسب القوائم المدرجة. ولتنظيم توزيع الأضاحي خصَّصت الجمعية طاقمَ عمل من أعضائها ليشرفوا على العملية.

وتمكَّنتْ الجمعية من استقطاب عدد من الشركات المحلية المتخصصة في المتاجرة بالمواشي، بالتعاون مع المسالخ الرسمية، وتم شراء الأغنام الصومالية بعد نشر إعلان المناقصة في الجرائد المحلية، وتم اختيار الأقل سعرا والأعلى جودة. كما نظمت الجمعية قبل العيد معرض كسوة وهدايا العيد بمقر مخزنها الخيري في حلبان ولمدة 5 أيام، ولاقى المعرض إقبالا واسعا.