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مبادرة عمانية لإسعاد اللاجئين في جنوب أستراليا خلال العيد

الأربعاء 21 أغسطس 2019 08:48 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

دشَّنت جمعية الطلاب العُمانيين بجنوب أستراليا مبادرة "ارسم ابتسامة" التطوعية؛ بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي بين المبتعثين العُمانيين في مدينة أديليد، وتمثيل الشباب العماني في الأنشطة التطوعية في المجتمع الأسترالي.

وبدأتْ المبادرة بزيارة عددٍ من الأسر اللاجئة في مدينة أديليد، قبيل عيد الأضحى المبارك، وشارك في الزيارة نحو 40 طالبا وطالبة، قاموا بشراء مستلزمات العيد، إلى جانب تقديم بعض التبرعات النقدية. واستقبلتْ الأسر الطلاب العمانيين بترحاب كبير، وأبدتْ سعادتها بالزيارة، لمساهمتها في تخفيف شعور الغربة عليهم، واستعادة ذكريات العيد في الوطن الذي اضطروا لمغادرته.

وقال أيمن بن محمد الناصري رئيس جمعية الطلاب العمانيين بجنوب أستراليا: كانت بداية ناجحة جدا بفضل تكاتف الشباب، ونتطلع لمساعدة فئات أخرى، والقيام بمبادرات تهتم بالمسنّين والمعاقين والفئات المعوزة والتبرع بالدم، كما نخطط لاستغلال فترات الإجازة للقيام بمبادرات تطوعية مشابهة في السلطنة.

وأضاف جمال بن ناصر الكندي رئيس اللجنة الإعلامية بالجمعية: لم نتوقَّع الإقبال الكبير من الطلاب للمشاركة في المبادرة؛ سواءً بالعمل الميداني أو حتى بالمساهمات المالية، والتي فاقت توقعاتنا.

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