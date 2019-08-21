السلطنة تستضيف حلقة عمل دولية حول القضاء على مرض السل.. 5 سبتمبر

مسقط - الرؤية

تستضيف السلطنة، ممثلة في المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، حلقة عمل دولية حول القضاء على السل في الدول ذات المعدلات المنخفضة بالمرض، وذلك خلال الفترة من 5-7 سبتمبر المقبل بفندق كراون بلازا بمدينة العرفان.

وتهدف الحلقة إلى تبادل الخبرات بين الدول التي استطاعت خفض نسبة الإصابة بمرض السل كالمملكة المتحدة ومملكة الدنمارك والمانيا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، إضافة إلى مناقشة أهم الاكتشافات العلمية والدراسات الحديثة حول استئصال مرض السل. وسيتم خلال الحلقة مناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية العالمية للقضاء على السل بحلول العام 2035. وتستعرض الحلقة أفضل الطرق الحديثة لعلاج وتشحيص مرض السل والسل الكامن، وأهم التدخلات الفاعلة والمنهجيات المختلفة للكشف عنه والتعامل مع المهاجرين من دول عالية الأصابة بمرض السل إلى الدول قليلة الإصابة والتي تعد في مرحلة القضاء على مرض السل.

ويأتي تنظيم هذه الحلقة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والرابطة الأوربية للأحياء الدقيقة والأمراض المعدية. ومن المقرر أن يحاضر في الورشة 23 خبيراً وعالماً في الصحة العامة والأمراض المعدية من المملكة المتحدة وعدد من الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا ودول الخليج العربي إلى جانب السلطنة. وتشارك في الحلقة مديرة البرنامج العالمي للسل في منظمة الصحة العالمية، حيث ستتحدث عن الاستراتيجية العالمية للقضاء على السل، كما تسلط الضوء على خارطة العمل التي تمّ الإتفاق عليها أثناء مناقشة مرض السل في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018.