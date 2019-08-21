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فترة التدريب تصل إلى 24 شهرا على 8 فترات.. تحت إشراف استشاريين معتمدين

135 طبيبا عمانيا يلتحقون بالبرنامج التأسيسي العام في "الاختصاصات الطبية"

الأربعاء 21 أغسطس 2019 07:07 م بتوقيت مسقط

الدكتور مصطفى الهنائي يلقي كلمته (1)
الدكتوره سهام السنانية تلقي كلمتها
سعادة الدكتور هلال السبتي يلقي كلمته (1)
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مسقط - الرؤية

نظَّمَ المجلسُ العُماني للاختصاصات الطبية، أمس، يومًا تعريفيًّا للأطباء الجُدد الملتحقين بالبرنامج التأسيسي العام، وعددهم 135 طبيبا عُمانيا، أتموا برنامج الامتياز بنجاح، وتوزعوا في هذا البرنامج على مساقات الطب المختلفة؛ مثل: الطب الباطني، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة التجميل، وجراحة الأعصاب، والأشعة، وطب الطوارئ، وطب الأطفال، وطب العيون، وأمراض النساء والولادة، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسرة.

ويهدفُ البرنامج التأسيسي العام "General Foundation Program" إلى تخريج أطباء عموم في عدد من مجالات الطب المختلفة. وتتراوح فترة التدريب في البرنامج 24 شهرًا، موزعة على 8 فترات تدريبية، يتمُّ خلالها تهيئة الطبيب المتدرب للتعامل مع مختلف الحالات المرضية بإشراف اختصاصيين واستشاريين مُعتمدين من المجلس العُماني للاختصاصات الطبية. ويمتاز البرنامج بمنهج تدريبي يتوافق مع ميول الأطباء للعمل في المجال الطبي؛ حيث سيلتحق الأطباء خلاله بحلقات عمل تدريبية ضمن أنشطة التدريب والتأهيل في الخطة التدريبية للبرنامج، ويتم تدريب الأطباء الملتحقين بالبرنامج في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية المُعتمدة لدى المجلس العماني للاختصاصات الطبية كمراكز تدريب في مختلف محافظات السلطنة.

وقال الدكتور مصطفى بن يعقوب الهنائي استشاري طب طوارئ والطبيب المسؤول عن البرنامج، إنَّ هذه الدفعة الجديدة من الأطباء الملتحقين بالبرنامج التأسيسي العام، وما سيليها من دفعات قادمة، تمثل استمرارا للجهود المبذولة لرفد مؤسسات القطاع الصحي العام والخاص بكفاءات وطنية مؤهلة قادرة على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع. وأضاف أن عدد الأطباء الملتحقين بهذه الدفعة من البرنامج وصل إلى 135 طبيبا وطبيبة، مُوزعين على محافظات السلطنة المختلفة، وجاء العدد الأكبر من المتقدمين من محافظتي شمال وجنوب الباطنة، تليهما محافظة مسقط، وثم محافظة الداخلية.

وحول المسارات الطبية التي يلتحق بها الأطباء، أوضح الهنائي أنَّ العددَ الأكبر من الأطباء المتقدمين للتدريب في البرنامج اختاروا التدريب في مجال طب الأسرة، يليه طب الأطفال وطب العيون، ومن المتوقع تخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج في نهاية شهر ديسمبر من العام 2020؛ حيث سيحصل الطبيب بعد إتمام السنتين من التدريب على شهادة "إكمال التدريب في البرنامج التأسيسي" تعادل الخبرة الوظيفية.

يُشار إلى أنَّ البرنامج التأسيسي العام أحد المسارات التدريبية لدى المجلس العماني للاختصاصات الطبية، والذي دُشن لبدء التدريب فيه في الأول من يناير 2019.

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