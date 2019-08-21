20 فائزا بجوائز "ميثاق" في سحب "هبتي" بمهرجان صلالة

صلالة – الرؤية

شهدت الفعالية التعريفية بحساب "هبتي" للتوفير من ميثاق للصيرفة الإسلامية إقبالا جماهيريا واسعا في القرية التراثية بمركز البلدية الترفيهي ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي. واشتملت الفعالية على فقرات متنوعة منها فن رسم الوجوه والنقش بالحناء والمشغولات اليدوية وعروضا ترفيهية، كما تم السحب على 10 جوائز للجمهور إضافة إلى إجراء سحب شهر يوليو لحساب هبتي. وابتسم الحظ لـ 10 زبائن حصل كل منهم على 1000 ريال عماني.

وهدفت الفعالية إلى الالتقاء بزبائن هبتي والتعريف بالحساب وميزاته إضافة إلى التعريف بالجوائز الأسبوعية والشهرية والسنوية، علما أن حساب هبتي للتوفير يقوم على مبدأ المضاربة ويقدم جوائز مالية كبيرة طوال العام تصل إلى مليون ريال عماني ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

ويحظى حساب التوفير "هبتي" من ميثاق للصيرفة الإسلامية بإقبال كبير من الزبائن حيث يقوم الحساب على عقد المضاربة الإسلامي الذي يمثل نوعا من الشراكة بموجب الشريعة الإسلامية، حيث يعتبر الزبون هو ربّ المال بينما يكون ميثاق هو المضارب أو مدير المال ثم يقسم الربح الناتج عن الاستثمار على أساس نسبة التوزيع المتفق عليها كما تعتبر الجوائز المقدمة بمثابة هبة من ميثاق للصيرفة الإسلامية للزبائن من نصيب المضارب وتدفع من قبل المساهمين من مواردهم الخاصة وستكون هذه الجوائز علاوة على حصة أرباح أصحاب الحسابات في وعاء المضاربة العام الموزعة طبقا للتوقعات المعلنة.