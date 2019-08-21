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"عمانتل" تكرم الدفعة الرابعة من خريجي "مهنتي"

الأربعاء 21 أغسطس 2019 06:35 م بتوقيت مسقط

"عمانتل" تكرم الدفعة الرابعة من خريجي "مهنتي"

صور – الرؤية

نظمت عمانتل بالشراكة مع معهد الصدارة حفلا لتخريج 20 شابا وشابة من الباحثين عن العمل ضمن الدفعة الرابعة من برنامج "مهنتي " بحضور الدكتور غالب بن سيف الحوسني الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالشركة والمهندس عبدالله بن خليفة الراشدي رئيس مجلس إدارة المعهد.

ومع تخريج الدفعة الرابعة تكون عمانتل قد اكملت تدريب 80 شابا وشابة من الباحثين عن العمل من ضمنهم شباب من ذوي الإعاقة السمعية والحركية على صيانة الأجهزة الذكية وإصلاحها وتأهيل قدراتهم وإمكانياتهم الفنية في التعامل مع الأجهزة الحديثة للهواتف المتنقلة والألواح الذكية.

وعبرت ليلى بنت محمد الوهيبية مديرة المسؤولية الاجتماعية عن سعادتها بما لمسته من تفاعل إيجابي من قبل الشباب المنتسبين للبرنامج وشغفهم في التدريب والتعلّم على مهارات البرمجة وطرق صيانة الأجهزة اللوحية والهواتف المتنقلة. وقالت الوهيبية: يشعرنا ذلك بالرضا بما نقدمه لهم كخطوة أولى في تأمين مستقبلهم بفتح مشاريعهم الخاصة، وبالفعل قام عدد من الخريجين من الدفعات السابقة بممارسة صيانة الأجهزة الذكية على نطاق عوائلهم وزملائهم.

وأضافت مديرة المسؤولية الاجتماعية: سعداء بتخريج الدفعة الرابعة من برنامج "مهنتي" الذي أقيم في مبنى عمانتل بولاية صور على مدى شهر كامل، مشيرة إلى أنّ برنامج "مهنتي" للدفعة الخامسة قد انطلقت في محافظة ظفار خلال الأيام الماضية. ويعد البرنامج نقطه انطلاق للشباب العماني للاستثمار في قدراتهم والاستفادة من إمكانياتهم وطاقاتهم لتعزيز سوق العمل المحلي بكوادر عمانية شابة قادرة على العمل في هذا المجال والنهوض به بفتح مشاريع خاصة بهم وإثراء المجال بتجاربهم التي اكتسبوها من البرنامج.

كما يعد برنامج "مهنتي" أحد برامج المسؤولية الاجتماعية الرامية إلى صقل وتطوير مهارات الشباب العماني وإكسابهم مهارات خاصة من جانب ودعم قطاع ريادة الأعمال وتوفير فرص أكثر للتشغيل الذاتي من جانب آخر وذلك من خلال تدريب 100 شاب وشابة من الباحثين عن العمل على المهارات الأساسية لصيانة الأجهزة الذكية واكتسابهم خبرات عملية وتجارب واقعية تساعدهم على معرفة مجال صيانة أجهزة الهواتف المتنقلة والأجهزة اللوحية الذكية، ويتم تنظيم برنامج مهنتي بالتعاون مع معهد الصدارة وبإشراف من وزارة القوى العاملة.

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