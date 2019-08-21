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المرهون يقص شريط افتتاح المعرض السنوي الثاني لـ"الشورى" ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي

الأربعاء 21 أغسطس 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

المرهون يقص شريط افتتاح المعرض السنوي الثاني لـ"الشورى" ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي

 

صلالة - الرؤية
رَعَى مَعَالي الشيخ خالد بن عُمر المرهون وزير الخدمة المدنية، افتتاحَ المعرض السنوي الثاني لمجلس الشورى، ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019؛ وذلك بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وعدد من المستشارين بمكتب معالي وزير الدولة محافظ ظفار.
ويهدفُ المعرض إلى التعريف بمسيرة الشورى في السلطنة، والمتأصلة عبر التاريخ العماني والتي تابَع عصرُ النهضة المباركة مسيرتها عبر المجالس التشريعية منذ المجلس الاستشاري للدولة وبعده مجلس الشورى، وما يتمتع به من صلاحيات تشريعية ورقابية ليبقى ويتطور.
ويتضمَّن المعرض العديد من الأركان؛ أهمها: ركن سبلة الشورى، وهو عبارة عن ثلاث جلسات نقاشية تستعرض عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة الشورى العمانية في مجموعة من المحاور؛ منها: صلاحيات وأدوار مجلس الشورى، والمشاركة الشبابية في هذه المسيرة، ودور المرأة ومشاركتها كناخبة ومنتخبة. ويشتمل المعرض على العديد من الأركان التي نالتْ استحسانَ الحضور؛ منها: ركن الصور الأرشيفية للمجلس منذ المجلس الاستشاري للدولة ومسيرة مجلس الشورى، إضافة لمعرض إنجازات المجلس خلال الفترتين السابعة والثامنة. ويحتوي المعرض على أهم ما تمَّ إنجازه وإقراره من مشاريع القوانين المحالة من الحكومة والمشاريع المقترحة من المجلس والاتفاقيات والدراسات والمقترحات.
ومن بين أركان المعرض: ركن الأطفال، الذي يضمُّ العديد من الرسومات التعليمية والتثقيفية التي تُرسِّخ مفهوم الشورى عند الطفل بشكل سلس وأوضح، وقد كان الإقبال على الركن كبيرًا.
وشهد حفل الافتتاح تدشينَ الفيلم الكرتوني الخاص بمجلس الشورى بعنوان "رحلة إلى الشورى"، والذي يُعد أول فيلم كرتوني عُماني لبثِّ الثقافة البرلمانية الموجهة إلى الطفل، والفيلم عبارة عن كتيب "رحلة إلى الشورى"، وتم تحويله إلى فيلم من قبل الأمانة العامة لمجلس الشورى.

 

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