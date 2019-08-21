"الوثائق" ترصد "صورة عمان في الإعلام العالمي" في كتاب جديد

مسقط - الرؤية

أصدرتْ هَيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية كتاب "صورة عُمان في الإعلام العالمي: الصحف والمجلات الأوروبية والأمريكية"؛ وذلك ضمن إصدارات الهيئة في الجزء الثامن عشر من سلسلة البحوث والدراسات في الوثائق الوطنية والدولية.

ويقَع الكتابُ في 460 صفحة، ويتضمَّن بُحوثا ودراسات باللغة العربية والإنجليزية؛ حيث يتكوَّن من مُقدمة وثمانية بحوث ودراسات باللغة العربية، إضافة لثلاثة بحوث ودراسات باللغة الإنجليزية. ويضمُّ الإصدار خمسة ملاحق؛ الأول: يتناول عُمان في الصحف والمجلات البريطانية، وفي الملحق الثاني: عُمان في الصحف والمجلات الفرنسية، والثالث: عُمان في الصحف والمجلات الإيطالية، والملحق الرابع: عُمان في الصحف والمجلات الألمانية، والملحق الخامس: عُمان في الصحف والمجلات الأمريكية، إضافة للملاحق الخاصة بالبحوث التي تشير إلى الصحف والمجلات في بلدان محددة.

ويُبرِز الكتاب الجوانب المشرقة للثقافة والتاريخ العُماني الحضاري والإنساني، من خلال نشر الأبحاث والدراسات الأكاديمية، وكذلك الملاحق التي تشمل أخبارَ وصور عُمان عبر التاريخ من خلال نماذج مختارة من الصحف والمجلات والدوريات المتخصصة البريطانية والفرنسية والإيطالية والألمانية والروسية والأمريكية...وغيرها، والتي هي أمثلة رمزية لما هو مُتوفر في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية؛ حيث يُشكل المخزون الوثائقي من الصحف والمجلات والمواد الإعلامية والمواد السمعية حَيزاً كبيراً لدى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، والذي يتناول عُمان تاريخاً وحضارةً واقتصاداً وموقعاً؛ من خلال تغطيتها للواقع العُماني وامتداد العلاقات العُمانية مع دول العالم أجمع.

واستفادتْ السلطنة -كغيرها من دول العالم- من الجهود التي قدمتها الصحافة والصحفيين لمراحل تاريخية مختلفة، وما ارتبط بها من أحداث وشخصيات. ومن هذا المنطلق، يهدف هذا العمل إلى مراجعة وتوثيق ما كتبته الصحافة العالمية عن السلطنة، وما قدمته عنها من صور، مُستعيناً بأهم الوثائق المتعلقة بالسلطنة في الصحافة العالمية؛ من خلال بعض الصحف والمجلات العالمية، خاصةً الأوروبية والأمريكية.