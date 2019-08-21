سفير السلطنة في اليابان يستقبل وفد "جمعية المحامين" بطوكيو

طوكيو - العمانية

استقبلَ سَعَادة الدُّكتور مُحمد بن سعيد البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى اليابان، بمكتبه في العاصمة طوكيو، أمس، وفدَ جمعية المحامين العمانية، الذي يضم 31 محاميا ومحامية.

ورحَّب سَعَادته بالوفد، وقال إنَّ لهذه الزيارات دلالات على امتداد وعمق العلاقات الضاربة في القدم بين شعبي البلدين اللذين يتمتَّعان بعلاقات ممتازة على جميع الأصعدة، مشيرا إلى رُقي التجربة القانونية اليابانية والتي واكبتْ التقدُّم الاقتصادي والتكنولوجي. وأضاف البوسعيدي أنَّ هذه الزيارة سيكون لها انعكاس إيجابي على خبرات المحامين المشاركين في هذا الوفد؛ نظرا لما يتمتَّع به المحامي الياباني من خبرات متراكمة وطويلة في مجال المحاماة. وعن الجانب الاقتصادي بين السلطنة واليابان، قال سعادة السفير إنَّ التبادلَ الاقتصادي بين البلدين يشهد نموًّا متزايدًا سواءً كان في مجال الاستيراد أو مجال التصدير. وبالنسبة للمشتقات النفطية، أوضح أنَّ اليابان تركز على استيراد الحاصلات الحقلية المعروفة من السلطنة. وأشار سعادته إلى أنَّ الشعب الياباني مُحب للقيم والتاريخ والتراث، ويبحث عن هذه المكنونات التي تتنوع وتمتاز بها ربوع السلطنة، ومن هنا فإنَّ هناك ترحيبًا واسعًا باستقطاب السياحة اليابانية في ظل وجود رحلات مباشرة بين مسقط وطوكيو. وأشاد سعادته بهذه الرحلة القانونية التي تنمُّ عن وعي بأهمية الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال القانون.

وتمتدُ زيارة وفد جمعية المحامين العمانية لأسبوع، وتشمل عددًا من المرافق القضائية والقانونية، وتقام في ختام الرحلة أمسية قانونية بمقر سفارة السلطنة في طوكيو، ويرأس وفد الجمعية العمانية سعادة المحامي الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة الجمعية.