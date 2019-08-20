"جمعية الصحفيين" تختتم الحلقة التدريبية للتغطية الإعلامية للانتخابات بإبراز مفهوم "الحيادية"

صلالة - العمانية

اختتمت، أمس، بفندق روتانا صلالة، الحلقة التدريبية للتغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، والتي نظَّمتها جمعية الصحفيين العمانية، بالتعاون مع اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، واستمرت يومين.

ورَعَى ختام الحلقة التدريبية أحمد بن عبد الله الغساني رئيس مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بمحافظة ظفار، الذي قام بتكريم المشاركين في برنامج الحلقة. واشتمل ختام الدورة على تقديم ثلاث أوراق عمل؛ الأولى بعنوان "أهمية الإعلام في نقل الصورة الحيادية للتغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى"، والثانية بعنوان "التكامل في التغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى"، والثالثة بعنوان "تأثير الصورة التليفزيونية في صناعة الحدث".

وهدفتْ الحلقة إلى تعريف المشاركين بمسيرة الشورى في السلطنة ومراحل تطورها، والتأكيد على أهمية دور الصحافة والإعلام في نقل الحدث بصدق وشفافية وأمانة.