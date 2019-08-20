مذكرة تعاون بين بنك العز ومؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية

مسقط - الرؤية

وقّع بنك العز الإسلامي ومؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية مذكرة تفاهم بين الطرفين، بمقر مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية بغلا التجارية. ووقع الاتفاقية نيابة عن بنك العز الإسلامي محمد بن جمعة الغساني مساعد المدير العام رئيس إدارة قنوات التوزيع وإدارة الثروات، ووقعها عن مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية المهندس أحمد بن صالح بن سفيان الراشدي الرئيس التنفيذي للمؤسسة وعضو مجلس الإدارة.

وقال محمد بن جمعة الغساني مساعد المدير العام رئيس إدارة قنوات التوزيع وإدارة الثروات ببنك العز الإسلامي: سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية وهي مؤسسة وقفية تخدم العلوم الإسلامية، وتراعي الظروف الإنسانية من خلال تثمير الأصول الوقفية وصرفها في محلها، كما أنّ بنك العز الإسلامي ولله الفضل والمنة أوجد مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تلبي كافة الاحتياجات التمويلية سواء للشركات أو المؤسسات التي تعمل في السلطنة.

ومن جانبه قال المهندس أحمد الراشدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية وعضو مجلس الإدارة: تؤمن المؤسسة بأن المشاركة في الأعمال الوقفية جزءٌ لا يتجزأ من منظومة المشاركة المجتمعية والمؤسسية التي تُؤكد على أهمية التكامل في تكاتف الجهود للنهوض بالفرد والمجتمع، ونسعى من خلال التعاون إلى تجسيد الشراكة الوقفية بين المؤسسات الحكومية والخاصة في تحقيق رؤيتنا الاستثمارية وتنمية الأصول الوقفية للمؤسسة وفقا لمعايير اقتصادية دقيقة بما يخدم تحقيق أهداف المؤسسة.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات بين الطرفين ونشر التوعية عن الصيرفة الإسلامية ومنتجاتها وعن الوقف ومفاهيمه، والذي يتمثل في تسويق الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للبنك، وإضافة حساب مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية للتبرعات الخيرية في تطبيق الهواتف النقالة لبنك العز الإسلامي وكذلك في أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك، وتنفيذ عدد من حلقات العمل المشتركة بين الجانبين.

وتهدف مؤسسة الإمام جابر بن زيد الوقفية إلى خدمة العلوم الإسلامية ودعم المؤسسات والمراكز التعليمية بشكل خاص، بالإضافة دعم المحتاجين من طلبة العلم وعلاج المرضى غير القادرين من أصحاب الأمراض المستعصية وفقا للتقارير الطبية من جهة الاختصاص ورعاية ذوي الظروف والأوضاع الإنسانية. كما تهدف المؤسسة إلى التثمير الوقفي في المجالات العقارية أو الصناعية أو التجارية أو الزراعية وغيرها من المجالات وفقا لضوابط الشريعة الإسلامية في الوقف وتثميره وتأجيره، وخدمة الدعوة الإسلامية والتراث الإسلامي والعناية والصرف بشكل خاص على مكتبة المؤسس التي جعلها وقفا دائمًا لطلبة العلم ورواده.