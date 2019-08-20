نقل المكتب الرئيسي لـ"صحار الإسلامي" إلى غلا

مسقط – الرؤية

نقل صحار الإسلامي، واجهة الصيرفة الإسلامية في صحار الدولي، مكتبه الرئيسي من الحي التجاري بروي إلى منطقة غلا، في إطار جهوده واستراتيجيته المرتكزة على الزبائن، وخلق بيئة عمل محفزة لموظفيه.

وتعد هذه الخطوة جزءاً من رؤية صُحار الدُّولي المتجددة، الأمر الذي يسهم في تقديم خدمات مصرفية فاعلة أكثر وإضفاء مزيد من القيمة على تجربة الزبائن. كما تمّ افتتاح فرع جديد لصحار الإسلامي في نفس المبنى لتسهيل عملية وصول الزبائن إلى الخدمات المصرفية الرائدة.

وحول انتقال المكتب الرئيسي لصحار الإسلامي، قال عبد الواحد بن محمد المرشدي، رئيس مجموعة الصيرفة الإسلامية لصحار الإسلامي: سعيًا نحو تحقيق هدفنا الأسمى المتمثل في مساعدة الناس على الفوز من خلال تقديم حلول سريعة الاستجابة لعالمهم الدائم التغير، ونتطلع إلى الترحيب بزبائننا لمكاتبنا وفرعنا الجديد، حيث تعد منطقة غلا موقعًا مثاليًا بالنسبة لنا، الأمر الذي سيمكننا من توفير أقصى درجات الراحة لزبائننا ليخوضوا تجربة مصرفية فريدة، في ظل ضم صحار الإسلامي لفريق من المصرفيين من ذوي الخبرة الواسعة في شتى الخدمات المصرفية.

وفي إطار تدشين الهوية الجديدة لصحار الدولي، يواصل صحار الإسلامي رحلة التحول نحو التغيير، حيث يعد المقر بمثابة استمرار لاستراتيجية البنك لإعادة تعريف القطاع المصرفي من خلال زيادة التركيز على الزبائن ومساعدتهم على الفوز وتحقيق أهدافهم عبر تسهيل عملية البحث عن المنتجات والخدمات في بيئة أكثر ودية، مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز تجربة الخدمات المصرفية الشاملة للزبائن.

وسيكون للفرع الجديد نفس ساعات العمل السابقة؛ وسيفتح أبوابه من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً في الأيام من الأحد إلى الخميس، وفضلاً عن توفير خدمات مصرفية متعددة، فإنّه يتميز بتصميم عصري يهدف إلى تحسين تجربة الزبائن مع وجود مساحات مفتوحة وبيئة مريحة للاجتماعات، مما يمكن للمصرفيين الإسلاميين سهولة الاجتماع مع الزبائن لمناقشة احتياجاتهم المالية. ويضم المكتب الرئيسي أجهزة صراف آلي ذات خدمات شاملة مفتوحة على مدار 24 ساعة خلال أيام الأسبوع.