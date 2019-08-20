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يقوم على مبدأ المضاربة ويتوافق مع أحكام الشريعة

ميزة تكافلية جديدة لحساب "براعم للتوفير" من ميثاق للصيرفة الإسلامية

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 07:54 م بتوقيت مسقط

ميزة تكافلية جديدة لحساب "براعم للتوفير" من ميثاق للصيرفة الإسلامية

 

مسقط  - الرؤية

 

يحظى حساب "براعم للتوفير" من ميثاق للصيرفة الإسلامية بإقبال واسع من أولياء الأمور للاستفادة من الميزات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها الحساب المبني على مبدأ المضاربة والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث قدم ميثاق مؤخرا ميزة جديدة للحساب وهي خطة تكافلية لتغطية التكاليف التعليمية للطفل حيث تقوم شركة تكافل بدفع التكاليف التعليمية للطفل حتى يصل إلى الصف الثاني عشر من المرحلة الدراسية.

وينبغي الاحتفاظ برصيد لا يقل عن 1000 ريال عماني في حساب الطفل حتى يتمكن من الاستفادة من هذه الميزة، كما يمكن تغطية التكاليف التعليمية لـ 4 أطفال من 4 حسابات منفصلة، ويتحمل ميثاق تكاليف المساهمة من شركة تكافل، وتنطبق هذه الميزة في حالات الوفاة أو العجز الدائم.

ويعد ميثاق أول نافذة إسلامية تدشن حسابا خاصا للتوفير للأطفال يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ليشكّل إضافة جديدة لمجموعة المنتجات والخدمات التي يقدمها ميثاق لكافة الزبائن؛ ويساهم حساب براعم للتوفير في غرس مفهوم الادخار والتوفير في نفوس الأطفال. كما يطرح ميثاق الحساب لتشجيع الأطفال على التوفير ومساعدة أولياء الأمور على رسم الخطط المستقبلية لأطفالهم وتوجيههم بشأن كيفية الإدارة المالية وتعريفهم ببعض المفاهيم والمصطلحات البنكية ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بأسلوب شيق.

 

ويمكن لكافة أولياء الأمور فتح حسابات لأطفالهم دون سن 14 سنة من خلال زيارة أي فرع من فروع ميثاق للصيرفة الإسلامية، ويتطلب ذلك شهادة ميلاد الطفل والبطاقة الشخصية لأحد الأبوين أو الوصي وتعبئة الاستمارة المخصصة لفتح الحساب ووديعة أولية لفتح الحساب بحد أدنى 50 ريالا وبلا رسوم في حالة الرصيد المنخفض.

ويمكن تحويل المبالغ من حساب ولي الأمر إلى الابن مجانًا، علما أنّ كل منتج من منتجات ميثاق للصيرفة الإسلامية يمر عبر مجموعة من إجراءات مراجعة الالتزام بأحكام الشريعة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بميثاق، إضافة إلى التأكد من موافقته لتوجيهات البنك المركزي العماني.

 

ويحرص ميثاق على تقديم مزايا وخدمات وتسهيلات تقدم قيمة مضافة للزبائن في كافة المنتجات التي يطرحها في السوق، لذلك تحظى كافة المنتجات التي يطرحها ميثاق بإقبال كبير من قبل الزبائن وأهمها منتج ميثاق للتمويل السكني وتمويل السيارات ومنتج تمويل البضائع وحساب براعم للأطفال ومنتج خطة التوفير ومنتج تمويل السفر ومنتج تمويل المشتريات الشخصية، وغيرها من المنتجات والخدمات المصرفية.

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