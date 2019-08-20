"الزبير" يدشن تغليفا جديدا لمنتجات "الجود"

مسقط – الرؤية

دشّن مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة تغليفاً جديداً لمنتجات مطحنة الجود لمؤسسها رائد الأعمال ناصر بن عبدالله بن ناصر المعولي أحد أعضاء مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة.

ويأتي تدشين التغليف الجديد لمنتجات مطحنة الجود في إطار دعم رواد الأعمال أعضاء مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة والفائزين في برنامج الدعم المباشر، حيث تأتي الخدمة ضمن خطط التطوير التي يضعها المستشارون مع أعضاء البرنامج.

وقال علي شاكر، مستشار تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية في مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة إنّ المركز يسعى إلى دعم رواد الأعمال الفائزين في برنامج الدعم المباشر من خلال سلسلة من الإجراءات المدروسة بعناية، ويعتبر ناصر المعولي من الاعضاء المجتهدين والذي أظهر تفانيا والتزاما اتجاه مشروعه التجاري ويتقبل المشورة المقدمة له وأن التقدم في مشروعه يأتي بفضل عزمه على مواصلة نجاحه ووصول منتجاته إلى المحلات الكبرى في السلطنة ومنافسة المنتجات المتخصصة في مجال البهارات والبقوليات. ونطمح خلال الفترة المقبلة الى أن يقوم بالتوقيع مع عدد من مجمعات الهايبرماركت الكبيرة في السوق المحلي لعرض منتجاته.

ومن جانبه، عبر ناصر المعولي عن سعادته بوصول مشروعه التجاري إلى هذه المرحلة وقال: أشكر مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة على دعمه اللامحدود وتوجيهاته التي أضافت الكثير لتطور وتقدم المشروع، وسأسعى خلال المرحلة المقبلة إلى نشر منتجاتي في مختلف المجمعات الكبرى والهايبرماركت.

وسعى المستشارون إلى تصميم التغليف الجديد بما يتناسب مع المعايير العالمية في مجال حفظ الأطعمة، وتم تصميم التغليف الجديد باللونين الأزرق والأحمر وبثلاثة أحجام لكل لون، اللون الأزرق لمنتجات الحبوب والبقوليات واللون الأحمر للبهارات وتتنوع أحجام التغليف الجديد لـ 200 جرام، و500 جرام وكيلوجرام، علما بأن ناصر المعولي من أعضاء برنامج الدعم المباشر لعام 2017 في دورته الرابعة والمقدمة من مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة.