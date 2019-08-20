فعاليات متنوعة في "أسبوع الإنماء المهني" بالرستاق

الرستاق - طالب المقبالي

نظَّمتْ مدرسة الإمام سعيد بن عبدالله للتعليم العام حلقة تحفيزية للمعلمين بعنوان "هذي السنة غير"، قدمها المهندس هارون بن ناصر العوفي؛ وذلك بقاعة متعددة الأغراض بالمدرسة في جماء بولاية الرستاق.

وتأتي الحلقة ضمن برنامج أسبوع الإنماء المهني للمدارس؛ حيث تستعدُّ المدارس لاستقبال طلاب العلم مع مطلع الأسبوع المقبل، وقد تضمَّنت الحلقة جوانب تحفيزية تتعلق بأهمية وضوح الهدف ومعرفة الأساليب والوسائل الموصلة إليه، مع التأكيد على أهمية المبادرة المبنية على الملاحظة العملية من أجل تطوير وتعديل الأسلوب بما يتفق والموقف الصفي وتفاعل الطلاب. وتمَّ تنظيم ألعاب تعليمية لتوضيح أبرز تحديات العمل الجماعي؛ وهي: التواصل، ومحدودية الوقت، والتفاهم، والقيادة الموجهة.

وقال عبدالله الشقصي مدير مدرسة الإمام سعيد: إنَّ التحفيز جانب مهم من أجل انطلاقة ثرية لعام متميز بالعطاء والنجاح؛ فالمدرسة بيئة تعاونية تفاعلية تسعى لتحقيق نتائج تعليمية واضحة.