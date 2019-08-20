بدء تطبيق نظام دفع الرسوم في مواقف حدائق الصحوة اعتبارا من أول سبتمبر

مسقط - الرؤية

أعلنتْ بلدية مسقط عن تفعيل مواقف المركبات متنزه الصحوة وإخضاعها لأجهزة دفع الرسوم؛ وذلك بدءًا من شهر سبتمبر المقبل؛ في إطار مساعي بلدية مسقط للحد من ظاهرة الوقوف العشوائي، واستنادا للقرار الإداري رقم 151/2016 الخاص بإصدار لائحة تنظيم استخدام المواقف العامة في محافظة مسقط.

وجاء القرار بدواعٍ تنظيمية، وبما يراعي الحفاظ على استخدامات المواقف لأغراضها المخصصة، في الوقت الذي تمَّ فيه ملاحظة الوقوف لفترات طويلة بمواقف حدائق الصحوة، وعدم التزام أصحابها بالتقيد في استخدامات مثل هذه الموقف العامة. وسبق واتخذت بلدية مسقط إجراءً يمنع وقوف المركبات في متنزه حدائق الصحوة لفترات طويلة ومتواصلة خارج نطاق الأوقات المسموح بها، حسب النظم واللوائح والإرشادات المعمول بها، كما عملت على وضع ملصقات تنبيهية على المركبات تُفيد بعدم السماح بركن المركبات لفترات طويلة إلا في أوقات الزيارة المحددة للمتنزه؛ الأمر الذي لم يعمل على التخلص النهائي من الظاهرة.

ويعدُّ ترك المركبات المهملة لعدة أشهر تشويها للمظهر العام، وعُرضة لتراكم الغبار والأتربة، كما يُمكن أن يسبب ركن المركبات مهملةً لفترات طويلة إلى نشوب الحرائق نتيجة تركها تحت أشعة الشمس، إضافة إلى أنها تؤثر على انسيابية الحركة المرورية في بعض المواقع؛ كونها تأخذ مساحات كبيرة من المواقف والأماكن العامة؛ مما يجعل من الصعب على مرتادي المتنزه إيجاد مواقف لسياراتهم في تلك الأماكن.

ويأتي الإجراء التنظيمي في تطبيق نظام المواقف الخاضعة للرسوم من أجل الاستغلال الأنسب للمواقف؛ نظرا للنمو العمراني والكثافة السكانية في مدينة مسقط، وتنامي أعداد المركبات، وكذلك من أجل تعزيز عمليات تنظيم الوقوف، والقضاء على عدد من الظواهر؛ منها: العشوائية في الوقوف، وتعطيل المصالح، والوقوف الدائم والمهمل للمركبات الذي يتسبب في ارباك الحركة المرورية وتشويه المنظر العام.

وجميع أجهزة الدفع وتحصيل رسوم المواقف تعمل فعليا من الساعة 8 صباحا وحتى 1 ظهرا، ومن 4 عصرا ولغاية 9 مساء، عدا أيام الجمعة والسبت والإجازات الرسمية التي يعلن عنها بواسطة الجهات المعنية.

وانطلاقًا من أن الإجراء ينبع من منطلق تنظيمي لتلافي ظاهرة الوقوف العشوائي لفترات طويلة، فإنه -وتبعًا لذلك- فسيتم تطبيق التعرفة على المواقف خلال الفترة الصباحية فقط. ويمكن لرواد المتنزه في الفترة المسائية الوقوف دون تحمل رسوم. أما من حيث طرق دفع رسوم المواقف، فقد وفرت بلدية مسقط عدة خيارات لحجز مواقف المركبات؛ منها: الدفع النقدي بواسطة الأجهزة التي سيتم تركيبها خارج المتنزه، وهناك كذلك طرق أخرى يتم الحجز عبر تطبيق "بلديتي"، أو عبر الرسائل النصية القصيرة "SMS"، وكذلك بواسطة موقع بلدية مسقط الإلكتروني الذي يتيح شراء تصريح موقف "موقف مؤقت" وتجديده ودفع مخالفات المواقف أو الاستعلام عنها، كذلك يمكن شراء تصاريح شهرية لمواقف العدادات من بلدية مسقط.

ويوفر تطبيق "بلديتي" خدمات إلكترونية متعددة؛ منها: "مواقف السيارات"، ويمكن للمستفيدين تحميل التطبيق من متجر التطبيقات (Google Play) للأجهزة التي تعمل على نظام (Android)، و (App Store) للأجهزة التي تعمل بنظام (IOS) وأنظمة WINDOWS.

وأدخلت بلدية مسقط خدمة حجز مواقف السيارات الخاضعة للرسوم بواسطة الرسائل النصية القصيرة (SMS) عام 2005، ويلاقي منذ تدشينه استخداما وتجاوبا كبيرا من قبل المستفيدين لما يوفره من راحة باستخدام التقنيات الحديثة. ويمكن للمستفيد حجز موقف المركبة باستخدام خدمة الرسائل القصيرة بإرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رقم ورمز السيارة وعدد الدقائق المطلوبة (متعددة من 30 إلى الحد الأقصى 300) على الرقم 90091، ومن ثم تصل إلى المستخدم رسالة نصية مفادها تأكيد الحجز، وتتضمن رقم التذكرة، ورقم ورمز السيارة، والوقت المطلوب للوقوف، وسوف يقوم النظام بإرسال رسالة تذكيرية قبل انتهاء الوقت المحجوز بخمس دقائق، وفي حال رغبة المستخدم تمديد الوقت ما عليه إلا إرسال رسالة أخرى إلى الرقم 90091 واتباع نفس الخطوات السابقة. وللاستفسار عن الوقت المتبقي، يمكن للمستفيد أن يرسل كلمة "وقت" إلى 90091. أو للحصول على تعليمات حول كيفية استخدام خدمة موقف المركبات، يمكن للراغب إرسال كلمة "مساعدة" إلى الرقم 90091. وتبلغ تكلفة كل موقف بواسطة الرسائل النصية 110 بيسات في 30 دقيقة. وللاستفسار عن مخالفات وقوف المركبات: عن طريق إرسال "VE" يليه رقم تسجيل المركبة والرمز إلى 90888.

ويمكن كذلك الحجز والاستعلام عن خدمة "مواقف السيارات" عن طريق موقع بلدية مسقط الإلكتروني http://www.mm.gov.om الذي يتيح شراء تصريح موقف (موقف مؤقت) وتجديده ودفع مخالفات المواقف أو الاستعلام عنها؛ وذلك بالدخول على نافذة الخدمات الإلكترونية بالموقع. إلى جانب طريقة الدفع النقدي وهي الطريقة التقليدية التي يمكن للمستفيد من خلالها بإيداع العملات النقدية مباشرة في جهاز الدفع، ومن ثم يستلم تذكرة الدفع ويضعها في مكان واضح بالسيارة.