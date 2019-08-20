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سعودية تنجب 5 توائم بمساعدة 13 طبيبا

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 05:24 م بتوقيت مسقط

سعودية تنجب 5 توائم بمساعدة 13 طبيبا

الرياض – الوكالات

أنجبت سيدة سعودية، خمسة توائم، ثلاثة ذكور وإثنين إناث.

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية، أن الأمّ أنجبت 5 توائم حيث تم تنويمها في مستشفى الولادة والأطفال بالأحساء تحت الملاحظة لمدة أسبوع، جرى خلاله عدة إجتماعات تحضيرية بين الفرق الطبية المختصة لضمان حسن سير العملية وسلامة الأم والمواليد الجدد.

و أنجبت الأم  توائمها من خلال عملية ولادة قيصرية شارك فيها فريق طبيّ مكوّن من 13 طبيباً من قسمي النساء والحضانة، و 45 مختص من الكادر الفني.

وتتمتع الأم وأطفالها حالياً بصحة جيدة ، حيث تراوحت أوزان المواليد بين 1000 و 1195 جرام، وتتم متابعة حالتهم ووضعهم الصحي حالياً في قسم العناية لحديثي الولادة حتى خروجهم من المستشفى.

 

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