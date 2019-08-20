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وثائق تكشف قيام رونالدو بشراء صمت متهمته بالاغتصاب

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 12:22 م بتوقيت مسقط

وثائق تكشف قيام رونالدو بشراء صمت متهمته بالاغتصاب

عواصم -الوكالات

 

كشف موقع TMZ أن بحوزته وثائق تثبت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، دفع مبلغا ماليا لعارضة الأزياء الأمريكية، كاثرين مايورغا، التي اتهمته باغتصابها.

وقال الموقع إن بحوزته وثائق ومستندات من المحكمة، أقر فيها رونالدو بتحويل الأموال للأمريكية.

وأوضح الموقع أن البرتغالي فعل ذلك لكي لا تناقش مايورغا جلسات المحكمة في وسائل الإعلام. ومع ذلك، فإن الدون ما زال ينكر تورطه في قضية الاغتصاب المتهم بها منذ العام 2009.

وجاء في البروتوكول: "السيد رونالدو دفع للمدعية مبلغ 375 ألف دولار، واتفق الطرفان على الحفاظ على السرية".

وأسقطت محكمة في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأمريكية، في يوليو الماضي، تهمة الاغتصاب عن كريستيانو رونالدو، وذلك وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال حساب مكتب المدعي العام للمقاطعة، على موقع "تويتر"، إنه "استنادا إلى ملفات القضية التي تمت مراجعتها والمقدمة أثناء التحقيق، تأكد أنه لا يمكن إثبات ادعاءات الاعتداء الجنسي الموجهة لكريستيانو رونالدو دون أدنى شك. وبالتالي، لن تكون هناك أي تهم أو ملاحقات قضائية".

وتقدمت كاثرين مايورغا، في سبتمبر 2018، بشكوى في مدينة لاس فيغاس، اتهمت فيها النجم البرتغالي باغتصابها ليلة 12 يونيو 2009، في أحد فنادق المدينة.

 

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