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تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 12:10 م بتوقيت مسقط

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس‏ غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الرذاذ المتقطع، وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة مع احتمالية تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال فترة أخر الليل والصباح الباكر على معظم المناطق الساحلية.

وسجلت ‏درجات الحرارة في محافظة مسقط 38 / 30 وفي مدينة صلالة 28 / 25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 43 درجة في البريمي وعبري ونزوى ومرمول وأدناها 14 درجة في جبل شمس.

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