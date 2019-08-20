وفودُ عمانَ وفود الرحمن



أبو نبراس البوصافي مسقط

ألا يا كعْبةَ اللهِ اسْتعِدِّي

وفودُ عمانَ يكْسوها البهاءْ

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على تلكَ البقاعِ نزلْنَ طوْعًا

وحادي الإبْلِ يرْتجزُ الحُداءْ

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ثوى ما بينَ أسْوارِ الحَجُونِ

وما بينَ الصَّفا يحلو البكاءْ

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نقلْنَ لواعجَ العُشَّاقِ طُرًّا

وصارَ حديثُها ضيْفَ السَّماءْ

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لواعجُ من مياهِ الْماسِ تُرْوَى

غدائِرُها جَداولُ منْ ضِياءْ

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شموخُ الروحِ والقلْبُ المُصَفَّى

بإكسير الحياةِ مع النَّقاءْ

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سياطُ الاشْتياقِ غدوْنَ سربًا

تحطُّ هناكَ في حُضنِ المَساءْ

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على عرَفاتَ تُبّتذَلُ القوافي

وتعتنقُ العُيونُ سَنا الوَلاءْ

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وفي نفْسِ الحجيجِ غُصونُ حُبٍّ

هُناكَ تَخضَّرتْ من دونْ ماءْ

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نُفوسٌ الناسِ يا قومي سراجٌ

يزيدُ بريقَها وهْجُ الدُّعاءْ

//

سُموُّ الأصْفياءِ على بِلادي

شموسُ مَعزَّةٍ فيها الإباءْ

(2)

إلى الميقاتِ عرَّجَ بي فُؤادِي

وجسْمي في عُمانَ لهُ يُنادي

//

عليهِ ملابسُ الإحْرامِ زانتْ

أيُعْقلُ أنْ يَحُجَّ بغيْرِ زادِ

//

على لبَّيْكَ منْ فجٍّ عميقٍ

أراقَ صراخَهَ بين العِبادِ

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هناكَ قلوبُنا حجَّتْ لديْهمْ

ونحْنُ على أرائكَ أوْ وِسادِ

//

حِنينُ العاشقينَ أسالَ دمْعاً

لَتُجْريهِ الحوَاضرُ والبوَادي

//

متَى النَّسْرينُ يأْخُذُني إليْهمْ

وينْشرُني الصَّباحُ بكلِّ وادي

//

وأرْحلُ في جناحِ الوجْدِ لمَّا

يُعانِقُ سمْعَنا صوْتُ المُنادي

//

أنامُ وليْتَ في عرَفاتَ نوْمي

أُضَمَّخُ في هوَى تلكَ البلادِ

//

أسيرٌ بين قضْبانِ الحشَايا

ولسْتُ براجعٍ عنها وغادِي

//

أُلامِسُ تُرْبَها فأفُوحُ عِطْراً

فرائِصُهُ عليَّ لَفي ازْدِيادِ

//

ألا مَنْ كانَ فيها قدْ تَلَالاَ

كبَدرٍ شبَّ ما بيْنَ السَّوادِ

//

خُذوا منِّي الدُّموعَ ورَصِّعوها

على أيِّ الدُّروبِ وأيِّ نادِي