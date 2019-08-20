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جلالته يتلقى شكر خادم الحرمين وحاكم عام أستراليا

جلالة السلطان يهنئ أمير الكويت بالتعافي من "العارض الصحي"

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ أمير الكويت بالتعافي من "العارض الصحي"

 

مسقط - العمانية

بَعَث حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه اللّه ورعاه- برقيَّة تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت؛ بمناسبة تعافي سموه من العارض الصحي الذي ألمَّ به، ونجاح الفحوصات الطبية التي أُجرِيت لسموه مؤخرًا.. أعرب جلالته فيها عن صادق التمنيات لسموه بموفور الصحة والعافية، داعيًا الله تعالى أن يحفظه ويمد في عمره، وأن يحقق في ظل قيادته الحكيمة المزيد مما يصبو إليه الشعب الكويتي الشقيق من تقدم ورخاء ورفاه.

كما بَعَث حَضْرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور يانوش أدير رئيس المجر؛ بمناسبة العيد الوطني لبلاده.. أعرب جلالته فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامته، وللشعب المجري الصديق.

وتلقَّى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -أبقاه الله- برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية؛ ردًّا على برقية جلالته المعزية له في وفاة -المغفور له بإذن الله تعالى- صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود. ضمَّنها شكره لجلالة السلطان المعظم على مشاعر جلالته الطيبة ودعواته الصادقة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن لا يري جلالته أي مكروه.

كما تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من فخامة الجنرال ديفيد هارلي حاكم عام أستراليا؛ ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة تعيينه وأدائه اليمين الدستورية حاكمًا عامًا جديدًا لبلاده.. ضمَّنها شكره وتقديره لجلالة السلطان المعظم على تهنئة جلالته وتمنياته الطيبة له، ولشعب بلاده الصديق.

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