إيران تحذر أمريكا من محاولة احتجاز "أدريان" في اليونان

عواصم - الوكالات

أبحرتْ ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" في البحر المتوسط، مُتجهة نحو اليونان، بعدما كانت محتجزة قبالة جبل طارق، فيما حذَّرت إيران من أنَّ أي تحرك أمريكي لاحتجاز الناقلة مجددا ستكون له "عواقب وخيمة".

وغادرتْ ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 -التي تغير اسمها إلى أدريان داريا 1- مرفأ قبالة جبل طارق في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد. وأظهرت بيانات تتبع سفن من شركة رفينيتيف أن الناقلة تتجه إلى كالاماتا في اليونان، ومن المقرر أن تصل إلى هناك الأحد المقبل الساعة (00:00 بتوقيت جرينتش). ورفعت حكومة جبل طارق -وهي منطقة تابعة لبريطانيا- أمرَ احتجاز الناقلة، لكن محكمة اتحادية في واشنطن أصدرت في اليوم التالي أمرا باحتجاز الناقلة والنفط الذي تنقله وقرابة مليون دولار. وقالت منطقة جبل طارق إنها لن تمتثل لهذا الطلب لأنها ملتزمة بقانون الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف -خلال زيارة إلى فنلندا: "يسرنا انتهاء هذه المحنة، وآمل أن يؤدي هذا لخفض التصعيد". وذكر أيضا أنَّ أمر الاحتجاز الأمريكي ليس له أساس قانوني، ووراءه دوافع سياسية بهدف "زيادة التصعيد".